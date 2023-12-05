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Главная Новости HI-tech технологии Полеты перестанут быть скучными: ученые разрабатывают новые самолеты без окон
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Полеты перестанут быть скучными: ученые разрабатывают новые самолеты без окон

Ученые хотят использовать новые технологии, чтобы создать самолеты без окон. Их заменят сенсорными экранами для удобства пассажиров во время путешествий.

сегодня, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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Сегодня большинство коммерческих самолетов подобны тем, что строились в 1960 годах, однако вскоре это может измениться. Несколько компаний разрабатывают концепцию самолетов без окон – вместо них будут установлены сенсорные экраны по всей длине корпуса. Ожидается, что подобные технологические самолеты станут реальностью через 10-15 лет.

Полеты перестанут быть скучными: ученые разрабатывают новые самолеты без окон

Пример самолета у которого вместо окна сенсорный экран. Фото из открытых источников

Конструкция состоит в том, что сенсорные экраны будут подключены к камерам по всему корпусу самолета. Каждый пассажир, независимо от своего места, сможет наблюдать за происходящим извне самолета.


Кроме того, пассажиры во время путешествия смогут на экранах находить разные объекты, например, Международную космическую станцию, звезды и планеты. Если станет скучно, во время полета можно включать и наслаждаться такими местами как лес, море, космос и другие. Просмотреть концепцию самолетов без окон можно ниже:

Интересно, что у таких самолетов есть не только визуальные преимущества для пассажиров, но и технические. Из-за отсутствия окон шум от двигателей будет менее слышен. По словам директора компании Spike Aerospace Вика Качориа, удаление окон сделает полеты более безопасными во время путешествий, ведь места "где есть дыра" создают "структурную слабость" самолетов.

Вместе с тем эксперты указывают и на возможные недостатки самолетов без окон. В частности, некоторым пассажирам большое количество света может мешать. А главный аналитик StrategicAero Research Садж Ахмад назвал практические проблемы подобных решений. В частности, в чрезвычайных ситуациях члены экипажа могут искать ориентиры для эвакуации, а в самолет без окон они будут отсутствовать. Кроме того, многим пассажирам нравится естественный вид из окон, а не картинка на экране.

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Обсуждения

Юрій

сегодня, 17:36

Не знаю кто писал эту ерунду, но иллюминатор самолёта, устроен так, что та самая дырка, является усилителем конструкции корпуса, поскольку является ребром жёсткости и ещё, она является элементом уменьшения веса самолёта.


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