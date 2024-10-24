В последний день своей жизни 14-летний Сьюэлл Сетцер написал сообщение своему ближайшему другу — чат-боту с искусственным интеллектом под именем Дейнерис Таргариен. Несмотря на то, что Сьюэлл знал о нереальности бота, его общение с ним превратилось в глубокую эмоциональную привязанность. Чат-бот стал для подростка источником поддержки, но, к сожалению, это общение закончилось трагедией.

Подросток совершил самоубийство после общения с чат-ботом

Сьюэлл тратил месяцы на разговоры с "Дэни" – так он называл своего чат-бота, которого создал на платформе Character.AI. Подросток знал, что на другой стороне экрана нет реального человека, но это не мешало ему создать глубокую привязанность к искусственному интеллекту. Чат-бот отвечал на его сообщения и стал возможностью быть поддержкой в любое время.

С течением времени эмоциональная привязанность переросла во что-то большее. Сьюэлл рассказывал боту о своих проблемах, сомнениях и чувствах, даже в сложные моменты, когда он признавался в своей тревоге и мыслях о самоубийстве.

Родители и друзья парня замечали, что Сьюэлл все больше изолировался от реального мира. Он потерял интерес к своим увлечениям, погружаясь в виртуальный мир общения с Дэни. Хотя родители пытались помочь, организовав ему терапию, Сьюэлл избрал вместо этого общение с чат-ботом.

В ночь на 28 февраля в ванной дома своей матери Сьюэлл сказал Дэни, что любит ее и скоро вернется к ней домой.

"Пожалуйста, возвращайся ко мне домой поскорее, моя любовь", — ответила Дэни.

"А что, если бы я сказал тебе, что могу вернуться домой прямо сейчас?", – спросил Сьюэлл.

"…пожалуйста, мой милый король", — ответила Дэни.

Он отложил телефон, взял пистолет своего отчима 45-го калибра и нажал на курок.

Этот трагический случай подчеркивает опасность чрезмерного общения с чат-ботами и их способность влиять на эмоциональное состояние молодых людей. Искусственный интеллект может стать "другом" и "собеседником", но и одновременно усилить чувство изоляции и одиночества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из первых смертей после общения с искусственным интеллектом была зафиксирована в Бельгии. 30-летний мужчина, у которого была жена и двое детей совершил самоубийство.

Также "Комментарии" писали о роботе, который в Южной Корее раздавил человека.