Новые правила: YouTube будет отбирать Premium у тех, кто не живет вместе

Сервис YouTube Premium стал жестче следить за соблюдением правил семейной подписки. Как сообщает Android Police, компания посылает пользователям письма с предупреждением: если система обнаружит, что члены семейного плана не проживают по одному адресу с владельцем подписки, их доступ к Premium может быть ограничен.

Новые правила You Tube Premium

Хотя такое требование существовало давно, раньше YouTube фактически не проверял ее исполнение. Теперь ситуация меняется. Если пользователей признают не соответствующими правилам, в течение 14 дней они потеряют возможность пользоваться Premium-функциями.

При этом аккаунты останутся в семейной группе, однако смотреть видео можно будет только с рекламой. Это фактически означает, что сервис начал активнее бороться с практикой "общих подписок", когда пользователи делятся планом с друзьями или знакомыми, проживающими отдельно.

Таким образом, YouTube стремится вернуть формат семейной подписки в первоначальный замысел — совместное использование услуг исключительно членами одной семьи, проживающими вместе.

