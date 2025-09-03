Нотариальные услуги появятся в действии: как будет работать

В Украине стартовало тестирование электронной системы е-нотариат, которая станет единственной цифровой платформой для нотариальных услуг. Теперь все нотариусы могут присоединиться к работе с новой экосистемой, а первые сервисы для граждан появятся уже в 2026 году.

Нотариальные услуги в Дие

Е-Нотариат стремится полностью изменить традиционную сферу нотариальных услуг, сделав ее современной, быстрой и эффективной. Это одно из сложнейших направлений цифровизации, ведь нотариат в мире остается одной из самых консервативных сфер. Внедрение этой системы станет очередным свидетельством того, что Украина среди мировых лидеров в развитии цифровых государственных сервисов.

Основой работы новой платформы станут прозрачность и доверие, обеспечиваемые современными технологиями. Все нотариальные реестры объединены в одну защищенную систему, гарантирующую безопасный и понятный доступ граждан к нотариальным действиям.

Для нотариусов цифровая экосистема откроет ряд преимуществ:

• систематизацию и автоматизацию рутинных процессов;

• единственное рабочее место с доступом ко всем реестрам;

• мгновенный доступ к необходимым данным.

Система нового поколения обеспечит:

• унифицированный интерфейс для работы со всеми базами;

• защита документов с помощью QR-кода для проверки;

• быстрый обмен данными между реестрами;

• фиксацию каждого нотариального действия;

• автоматический перенос информации в ключевые реестры.

