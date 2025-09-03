Нотариальные услуги появятся в действии: как будет работать

Рубрики
В Украине стартовало тестирование электронной системы е-нотариат, которая станет единственной цифровой платформой для нотариальных услуг. Теперь все нотариусы могут присоединиться к работе с новой экосистемой, а первые сервисы для граждан появятся уже в 2026 году.
Нотариальные услуги в Дие
Е-Нотариат стремится полностью изменить традиционную сферу нотариальных услуг, сделав ее современной, быстрой и эффективной. Это одно из сложнейших направлений цифровизации, ведь нотариат в мире остается одной из самых консервативных сфер. Внедрение этой системы станет очередным свидетельством того, что Украина среди мировых лидеров в развитии цифровых государственных сервисов.
Основой работы новой платформы станут прозрачность и доверие, обеспечиваемые современными технологиями. Все нотариальные реестры объединены в одну защищенную систему, гарантирующую безопасный и понятный доступ граждан к нотариальным действиям.
Для нотариусов цифровая экосистема откроет ряд преимуществ:
• систематизацию и автоматизацию рутинных процессов;
• единственное рабочее место с доступом ко всем реестрам;
• мгновенный доступ к необходимым данным.
Система нового поколения обеспечит:
• унифицированный интерфейс для работы со всеми базами;
• защита документов с помощью QR-кода для проверки;
• быстрый обмен данными между реестрами;
• фиксацию каждого нотариального действия;
• автоматический перенос информации в ключевые реестры.
