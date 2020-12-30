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Главная Новости IT технологии Неповинный человек попал в тюрьму из-за ошибки искусственного интеллекта
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Неповинный человек попал в тюрьму из-за ошибки искусственного интеллекта

Суду понадобился год, чтобы исправить ситуацию и освободить ни в чем неповинного человека

сегодня, 16:32
Автор:

Павел Зинченко

Полиция Нью-Джерси находится под огнем критики после неправомерного обвинения и ареста подозреваемого на основании всего лишь неисправного программного обеспечения для распознавания лиц, которое с тех пор запрещено на территории штата.

Неповинный человек попал в тюрьму из-за ошибки искусственного интеллекта

Мужчина попал в тюрьму из-за ИИ. Фото: Медиа Центр

Ниджер Паркс был удивлен, узнав в январе 2019 года, что у полиции города Вудбридж есть ордер на его арест из-за ряда преступлений, включая кражу в магазине и нападение при отягчающих обстоятельствах. Паркс сказал NJ Advance Media, что никогда не был в этом городе, но когда он пошел в полицейский участок, полицейские немедленно арестовали его.

Позже Паркс узнал, что полиция опознала его, используя спорное программное обеспечение распознавания лица ClearView. Как показала эта ситуация, чрезмерная зависимость полиции от надзорных алгоритмов искусственного интеллекта может привести к ложному обвинению невинных людей в преступлениях, которые они не совершали.

Поскольку существует так много проблем с точностью программного обеспечения и способом получения изображений из социальных сетей, NJ Advance Media сообщила, что генеральный прокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал приказал полицейским прекратить использование этой технологии 24 января 2020 года — почти через год после ареста Паркса.

Имея в качестве доказательства только совпадение по распознаванию лиц, полиция допросила Паркса в комнатах без камер, продержала его в тюрьме десять дней и начала годичный судебный процесс, истощивший все сбережения Паркса, пока судья не признал, что имеющихся данных недостаточно для осуждения человека.

Паркс уже подал иск о гражданских правах против директора полиции и мэра Вудбриджа, а также прокуратуры округа Мидлсекс и окружной тюрьмы.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект научился играть в игры, не зная правил.


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Источник: https://futurism.com/the-byte/lawsuit-claims-facial-recognition-ai-sent-wrong-man-jail?from=article_link
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