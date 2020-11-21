Назван самый "умный" город в мире: полная неожиданность

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Павел Зинченко
Шанхай был назван "самым умным городом" на Всемирном конгрессе Smart City Expo (SCEWC), став первым китайским городом, получившим эту награду.
Шанхай стал самым "умным" городом
С 2011 года вручение награды проводится в Барселоне каждый ноябрь. В связи с глобальной пандемией COVID-19 награда проходила со вторника по среду в этом году в Барселоне, Шанхае и Нью-Йорке одновременно, как онлайн, так и офлайн.
Награда World Smart City Awards ежегодно вручается SCEWC для поощрения разнообразия, инклюзивности, равенства, безопасности и сотрудничества. В этом году Шанхай стал победителем конкурса "Городская награда" на SCEWC. В прошлом году такую награду получил Стокгольм.
Мао Хуэйдун, генеральный директор Smart City Expo World Congress и Tomorrow City, сказал, что эта награда является всеобъемлющей демонстрацией эффективности и достижений строительства "умного" города в Шанхае за последние годы.
В настоящее время в Шанхае имеется 31 400 открытых базовых станций 5G и 49 800 небольших домашних станций 5G. По словам заместителя мэра Шанхая У Цина, Шанхай придает большое значение ведущей роли цифровизации, сетей и интеллекта в городском развитии. Город будет и дальше продвигать цифровую трансформацию и стремиться построить "умный" город, который принесет своим жителям чувство выгоды, счастья и безопасности.
Как сообщает издание "Комментарии", в Торонто построят "умный" квартал с деревяными небоскребами.
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