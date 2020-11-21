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Назван самый "умный" город в мире: полная неожиданность

Всемирный конгрессе Smart City Expo назвал самый "умный" город в мире

сегодня, 13:59
Автор:

Павел Зинченко

Шанхай был назван "самым умным городом" на Всемирном конгрессе Smart City Expo (SCEWC), став первым китайским городом, получившим эту награду.

Назван самый "умный" город в мире: полная неожиданность

Шанхай стал самым "умным" городом

С 2011 года вручение награды проводится в Барселоне каждый ноябрь. В связи с глобальной пандемией COVID-19 награда проходила со вторника по среду в этом году в Барселоне, Шанхае и Нью-Йорке одновременно, как онлайн, так и офлайн.

Награда World Smart City Awards ежегодно вручается SCEWC для поощрения разнообразия, инклюзивности, равенства, безопасности и сотрудничества. В этом году Шанхай стал победителем конкурса "Городская награда" на SCEWC. В прошлом году такую награду получил Стокгольм. 

Мао Хуэйдун, генеральный директор Smart City Expo World Congress и Tomorrow City, сказал, что эта награда является всеобъемлющей демонстрацией эффективности и достижений строительства "умного" города в Шанхае за последние годы.

В настоящее время в Шанхае имеется 31 400 открытых базовых станций 5G и 49 800 небольших домашних станций 5G. По словам заместителя мэра Шанхая У Цина, Шанхай придает большое значение ведущей роли цифровизации, сетей и интеллекта в городском развитии. Город будет и дальше продвигать цифровую трансформацию и стремиться построить "умный" город, который принесет своим жителям чувство выгоды, счастья и безопасности.

Как сообщает издание "Комментарии", в Торонто построят "умный" квартал с деревяными небоскребами.


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Источник: http://www.chinadailyasia.com/article/149840#:~:text=SHANGHAI%20%2D%20Shanghai%20was%20named%20the,city%20to%20win%20this%20award.&text=The%20World%20Smart%20City%20Awards,equality%2C%20safety%2C%20and%20collaboration.
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