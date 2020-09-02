Минцифры анонсировало внедрения электронной подписи для мобильного приложения "Дія"

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Дмитрий Симоненко
Министерство цифровой трансформации анонсировало внедрение квалифицированного электронной подписи Смарт-действие для мобильного приложения "Дія". Об этом говорится на сайте Министерства.
Постановление, призванное реализовать данный проект, принял сегодня, 2 сентября, Кабинет Министров Украины на заседании правительства.
Источник: Дебет - Кредит
Экспериментальный проект дает возможность удаленно идентифицировать человека с помощью мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи Смарт-дія, то есть пользователи "Дії" смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.
Для формирования первого квалифицированного сертификата необходимы лишь данные, содержащиеся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также технология распознавания лиц FaceID. В течение полугода эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного КЭП в "Дії". После завершения срока действия электронной подписи, пользователь снова проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в Действия пользователи будут, опять же, с помощью технологии распознавания лица.
По расчетам, количество потенциальных пользователей электронной подписи Смарт-дія составит около 8000000 человек. Это те, кто являются владельцами биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфонами с NFC-модулем. За техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать государственное предприятие "ДІЯ".
Также подчеркивается, что Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховная Рада поддержала законопроекты, которые призваны создать в Украине условия для производства электромобилей.
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