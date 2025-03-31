Microsoft решил убить "синий экран смерти" в Windows: что будет вместо него

Компания Microsoft решила отказаться от пресловутого "синего экрана смерти", сопровождавшего пользователей Windows на протяжении десятилетий. В новой версии операционной системы экран ошибки станет зеленым, а его дизайн более простым и менее стрессовым.

Синий экран смерти

В свежем сборнике Windows 11 версии 24H2, уже доступном для тестировщиков в программах Beta, Dev и Canary, Microsoft решила изменить вид экрана критической ошибки, который известен как "синий экран смерти". Вместо синего фона, компания будет использовать зеленый. Также убран печальный смайлик и QR-код. Вместо этого оставлена только рекомендация перезагрузить компьютер.

"Мы просматриваем новый, упрощенный интерфейс для неожиданных перезапусков, который согласуется с принципами дизайна Windows 11 и помогает быстрее вернуть пользователей к работе", — пояснили в Microsoft.

Таким образом, техническая информация об ошибке останется, но вид экрана будет менее пугающим.

"Зеленый экран смерти"

"Синий экран смерти" существует с 1993 года, и его появление всегда ассоциировалось с паникой у пользователей. "Синий экран смерти" на компьютере появлялся из-за сбоя оборудования, например, выхода из строя оперативной памяти или накопителя. Также он мог возникнуть из-за конфликтов драйверов, вирусов или ошибок в работе ОС.

Microsoft уже тестировала "зеленый экран смерти" на ранних сборниках Windows 10 для разработчиков, но теперь он может стать стандартным для всех.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Microsoft закрывает легендарный мессенджер Skype.

Также "Комментарии" писали о Билле Гейтсе, который назвал самую большую ошибку в карьере, стоившей ему сотни миллиардов долларов.