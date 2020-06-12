Microsoft отказывается продавать полиции технологию распознавания лиц

Компания Microsoft заявила о том, что не будет предоставлять полиции программы, связанніе с распознванием лиц. Это произошло на следующий день после того как конкурент лице Amazon объявила о приостановке использования полицией своей службы "Rekognition" на год, в то время как International Business Machines Corp также сказал, что на этой неделе он больше не предлагает программное обеспечение и что технологии не должна способствовать расовой несправедливости.



В заявлении представитель Microsoft сказала, что она уже давно работает над принятием принципов и законодательства для использования программного обеспечения.

"Мы не продаем нашу технологию распознавания лиц в департаменты полиции США сегодня, и не будем этого делать до тех пор, пока не будет сильного национального закона, основанного на правах человека, мы не будем продавать эту технологию полиции", - говорится в заявлении компании.

Смерть в прошлом месяце Джорджа Флойда, чернокожего человека, придавленного белым офицером, который почти девять минут стоял на коленях на его шее, вызвала во всем мире протесты против расовой несправедливости. Возникли также опасения по поводу того, что распознавание лиц может быть несправедливо использовано против протестующих.

Исследование показало, что анализ лица и идентификация часто были менее точными для людей с более темными тонами кожи, добавляя к опасениям активистов, что ложные совпадения могут привести к несправедливым арестам.

Мэтт Кейгл, адвокат американского союза гражданских свобод Северной Калифорнии, сказал в своем заявлении, что когда производители программ по распознаванию лиц отказываются продавать эту технологию, потому что она настолько опасна, законодатели больше не могут отрицать угрозы нашим правам и свободам.

Полицейские департаменты по-прежнему работают с другими поставщиками ПО, такими как Idemia.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Microsoft показала ремастер популярной игры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!