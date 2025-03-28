Мемы и исторические фото превращаются в аниме: новый тренд искусственного интеллекта в ChatGPT

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Искусственный интеллект изменяет не только рабочие процессы, но и визуальную культуру. Последнее обновление ChatGPT позволило пользователям создавать изображения в стиле культовой анимационной от студии Studio Ghibli, что мгновенно повлекло за собой волну мемов в соцсетях.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме
25 марта функция сгенерированных изображений в ChatGPT-4o открыла возможность создавать детализированные иллюстрации в разных стилях, включая стиль аниме от Studio Ghibli. Как пояснили в Open AI, это самый "совершенный генератор изображений", который способен создавать точные и фотореалистичные результаты.
Однако из всех возможных вариантов, пользователи сосредоточились на стиле Хаяо Миядзаки, позволяющего переосмыслить реальные события, мемы и известных личностей в виде рисованных персонажей. Пользователи в социальных сетях массово экспериментируют с новой технологией ChatGPT, а некоторые их изображения собрали миллионы просмотров.
Особым вниманием отметились мемы:
Благодаря искусственному интеллекту, пользователи в ChatGPT также активно превращают в аниме исторические события, в частности, покушение на Дональда Трампа и его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Тренд приобрел такую популярность, что даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман не удержался и изменил свое фото профиля в соцсетях на портрет в стиле Studio Ghibli.
Функция доступна для премиум-пользователей ChatGPT, а стоимость подписки составляет 20 долларов в месяц.
Чтобы создать собственное изображение в ChatGPT, нужно загрузить фото в окно искусственного интеллекта и ввести запрос с указанием "преобразования изображения в стиль Studio Ghibli".
Для тех, кто не имеет подписки, есть альтернативы, в частности, искусственный интеллект Gemini или Grok. Однако качество результатов может отличаться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сэм Альтман дал обещание пользователям ChatGPT в ответ на разработку DeepSeek.
Также "Комментарии" писали о том, как сегодня выглядит девочка из известного мема в розовой блузке. С тех пор прошло 12 лет.
Новости