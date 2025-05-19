Масштабное увольнение работников: всемирно известная компания пошла на радикальный шаг

Компания Microsoft сообщила о сокращении 3% своего штата, что приведет к увольнению около 6 тысяч работников в разных подразделениях и регионах компании. Это второй раунд сокращений за год, прошлый состоялся в январе. Эти шаги говорят о стратегической переориентации компании на развитие искусственного интеллекта (AI) и облачных технологий.

Компания Microsoft. Фото: из открытых источников

Главной причиной сокращений называется изменение подхода компании, руководство которой теперь решило больше вкладывать средства именно в развитие искусственного интеллекта. Именно поэтому Microsoft намерена потратить до $80 миллиардов в 2025 финансовом году на расширение инфраструктуры для поддержки AI-сервисов, таких как Microsoft 365 Copilot.

Отмечается, что сокращения коснутся преимущественно среднего менеджмента и неосновных технических ролей, что позволит компании стать более гибкой и эффективной.

К тому же, в компании приняли решение провести переориентацию ресурсов. Следовательно, уволенные ресурсы будут направлены на наем специалистов в области AI, в частности инженеров и исследователей.

Эти сокращения являются частью более широкой тенденции в технологической индустрии, где компании, такие как Meta и Amazon также уменьшают штаты, чтобы сосредоточиться на AI и других инновационных направлениях.

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