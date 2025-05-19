logo

BTC/USD

103369.46

ETH/USD

2431.15

LTC/USD

95.91

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Масштабное увольнение работников: всемирно известная компания пошла на радикальный шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабное увольнение работников: всемирно известная компания пошла на радикальный шаг

Причиной массовых увольнений указывают потребность в "оптимизации менеджерского состава"

сегодня, 15:40 comments1170
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Компания Microsoft сообщила о сокращении 3% своего штата, что приведет к увольнению около 6 тысяч работников в разных подразделениях и регионах компании. Это второй раунд сокращений за год, прошлый состоялся в январе. Эти шаги говорят о стратегической переориентации компании на развитие искусственного интеллекта (AI) и облачных технологий.

Масштабное увольнение работников: всемирно известная компания пошла на радикальный шаг

Компания Microsoft. Фото: из открытых источников

Главной причиной сокращений называется изменение подхода компании, руководство которой теперь решило больше вкладывать средства именно в развитие искусственного интеллекта. Именно поэтому Microsoft намерена потратить до $80 миллиардов в 2025 финансовом году на расширение инфраструктуры для поддержки AI-сервисов, таких как Microsoft 365 Copilot.

Отмечается, что сокращения коснутся преимущественно среднего менеджмента и неосновных технических ролей, что позволит компании стать более гибкой и эффективной.

К тому же, в компании приняли решение провести переориентацию ресурсов. Следовательно, уволенные ресурсы будут направлены на наем специалистов в области AI, в частности инженеров и исследователей.

Эти сокращения являются частью более широкой тенденции в технологической индустрии, где компании, такие как Meta и Amazon также уменьшают штаты, чтобы сосредоточиться на AI и других инновационных направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — компания Microsoft решила отказаться от печально известного "синего экрана смерти", который сопровождал пользователей Windows на протяжении десятилетий.

Также издание "Комментарии" сообщало – прощай, Skype: Microsoft закрывает легендарный мессенджер.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости