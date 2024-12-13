Маск хочет создать новый город в США: в чем его особенность

Компания SpaceX, возглавляемая миллиардером Илоном Маск, сделала официальный шаг к созданию нового города Starbase (укр. "Звездная База") в Техасе, США. 12 декабря компания обратилась к местным властям округа Камерон с просьбой провести выборы для регистрации нового города на базе своей площадки Starbase.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X заявил, что штаб-квартира SpaceX теперь будет официально в "городе Starbase", штат Техас, а не в Калифорнии, как раньше. К своему сообщению Маск добавил документ-обращение, в котором говорится о просьбе превратить базу Starbase в новый город в США.

Эта территория расположена в Южном Техасе, на пляже Бока-Чика, вблизи границы с Мексикой. Конкретно тут SpaceX строит свои революционные ракеты Starship. Как сообщила генеральный менеджер Starbase Кэтрин Людерс, создание города необходимо для масштабных проектов SpaceX.

"Чтобы продолжать наращивать рабочую силу, необходимую для быстрой разработки и производства Starship, нужна возможность развивать Starbase как сообщество. Вот почему мы требуем, чтобы округ Камерон объявил выборы, чтобы позволить регистрацию Starbase как новейшего города в долине Рио-Гранде", — написала Кэтрин Людерс в письме к округу.

Идея создания города Starbase впервые была озвучена Маском еще в 2021 году. Тогда он написал в соцсети краткое сообщение о создании города Starbase. Однако официальная петиция по регистрации была подана только сейчас.

Судья округа Камерон Эдди Тревиньо подтвердил, что документ будет тщательно рассмотрен для проверки соответствия всем законодательным требованиям. После этого могут начаться выборы.

На площадке Starbase уже работает более 3400 сотрудников и подрядчиков. В то же время инициатива встречает и критику. Группа местных активистов Save RGV ранее подала в суд на SpaceX, обвинив компанию в экологических нарушениях и загрязнении окружающей среды. SpaceX исключает эти обвинения, утверждая, что государственные проверки не выявили рисков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что SpaceX Илона Маска заказала трубы для ракет в прифронтовом Никополе.

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