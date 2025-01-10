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Главная Новости HI-tech технологии Маск готовит для всех, кто хочет стать пользователем соцсети X, неприятный сюрприз: о чем идет речь
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Маск готовит для всех, кто хочет стать пользователем соцсети X, неприятный сюрприз: о чем идет речь

Ожидается, что регистрация в соцсети Х в скором времени будет стоить $8

сегодня, 17:51
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Автор:
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Лиля Воробьева

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, планирует ввести плату за регистрацию новых пользователей. Как сообщает msn.com со ссылкой на источники, близкие компании, эта инициатива может стать глобальной уже в феврале 2025 года.

Маск готовит для всех, кто хочет стать пользователем соцсети X, неприятный сюрприз: о чем идет речь

Илон Маск (фото из открытых источников)

Теперь регистрация в X остается бесплатной, но в ближайшее время создание новой учетной записи будет стоить $8. Без уплаты этой суммы пользователи не смогут писать посты или оставлять комментарии, а будут иметь доступ только к режиму чтения.

В качестве бонуса платная регистрация будет предоставлять месячную подписку на X Premium, которая также стоит $8 отдельно. Эта услуга предлагает расширенные функции: отсутствие рекламы, больше возможностей встроенной нейросети Grok , а также проверку личности с синей галочкой.

Решение взимать плату за регистрацию объясняется борьбой с фейковыми аккаунтами и ботами. Эта система уже тестируется с 2023 года в Новой Зеландии и Филиппинах, где пользователи платят $1 в год за доступ к функционалу соцсети. Без этой оплаты они могут использовать только режим чтения.

Другое новшество, рассматриваемое Масками, — скрыть дату и время публикации постов в ленте. Он считает, что это сделает интерфейс платформы более удобным и эстетичным.

Пока представители X официально не прокомментировали ни планы платной регистрации, ни сокрытие даты публикаций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск может поставить под угрозу европейскую демократию . Миллиардер и союзник Дональда Трампа Илон Маск представляет угрозу для европейской демократии из-за использования социальной сети X (бывший Twitter) для дискредитации политиков, которые ему не нравятся, и поддержки ультраправых взглядов, считают журналисты Financial Times.

В то же время, генеральный директор Meta Марк Цукерберг ставит "свободу слова" выше важности независимой проверки фактов на своих платформах. Издание отмечает, что европейские политики могут опасаться последствий от Белого дома, если решат выступить против американских миллиардеров в своих усилиях "защитить демократию".



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Источник: https://www.msn.com/en-us/money/other/elon-musk-is-pushing-to-remove-dates-from-x-posts-and-planning-new-8-sign-up-fee/ar-BB1rbzm7?ocid=BingNewsBrowse&apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertel
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