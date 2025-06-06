Маленькая "страна" научилась зарабатывать на искусственном интеллекте: это составляет 20% ее доходов

Британский заморский протекторат с населением всего 16 тысяч человек под названием Ангилья начал зарабатывать миллионы долларов в последние годы. Это произошло не благодаря туризму или добыче ресурсов, а только из-за двох букв – ai, обозначающие искусственный интеллект.

Один из островов Ангильи. Фото из открытых источников

Когда в 1990-х годах распределялись интернет-домены верхнего уровня для стран мира, Ангилье досталось имя .ai. Тогда это имело значение только для инженеров и регистраторов, но ситуация кардинально изменилась с приходом эпохи искусственного интеллекта.

В 2022 году мир увидел ChatGPT, а за ним множество других стартапов, продуктов и инноваций на основе искусственного интеллекта. Внезапно домен .ai стал популярным брендом для компаний по всему миру, которые начали массово регистрировать адреса, в том числе music.ai, robotics.ai или x.ai от Илона Маска.

По данным правительства Ангильи, только в 2023 году страна заработала более 32 миллионов долларов на регистрации доменов .ai, что более 20% всех государственных доходов. К эпохе искусственного интеллекта этот показатель едва превышал 5%. Правительство Ангильи ожидает, что в 2027 году поступления от доменов .ai могут превысить 54 миллиона долларов.

Каждая новая регистрация на интернет-домен .ai стоит около 140 долларов, с обязательным обновлением каждые два года. И если в 2018 году таких доменов было всего несколько десятков тысяч, то в 2023 году их общее количество выросло до 550 тысяч.

Ангилья не единственная страна, которая может зарабатывать на удачном имени домена. Например, Сент-Винсент и Гренадины имеет доменное имя .vc, используемое венчурными компаниями (venture capital), а Антигуа и Барбуда — .ag, подходящее для аграрного сектора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как маленький карибский остров Аруба превратил казино в золотую жилу.