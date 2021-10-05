Ликвидирует ли новая электронная система очереди в пенсионный фонд и отделы соцзащиты

Пресс-офис Министерства цифровой трансформации сообщает, что начинается внедрение Единой информационной системы социальной сферы во всех областях Украины.

Внесение данных в информационную систему - фото из сети

Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) изменит условия, в которых украинцы получают различные справки и информацию о рассмотрении заявлений. Отныне не нужно будет стоять в очередях и лично общаться с сотрудниками подразделений Пенсионного фонда, управлений социальной защиты. Уже создана единая база данных — Единый социальный реестр (ЕСР). В ней хранится краткая информация о лицах, застрахованных Пенсионным фондом, то есть тех, кто отчисляет часть заработной платы в соответствии с законодательством Украины. В реестре записаны данные основных документов гражданина и его страховые средства.

ЕСР сделан так, что украинцам теперь не нужно носить с собой бумажные копии документов. Он взаимодействует с другими государственными реестрами, которые автоматически подтверждают личность. С собой необходимо носить только паспорт. Кроме того система будет интегрирована на портал "Дія". После этого граждане смогут оформить социальную помощь онлайн и не стоять в очередях в управлениях социальной защиты населения.

Сократится также время, в течение которого заявление будет рассматриваться и приниматься решения. Такое ускорение возможно благодаря тому, что ситуацию сможет рассмотреть любой свободный соцработник в любом месте Украины. Каждый работник будет иметь электронный кабинет, в который будет заходить по электронной подписи. Так как не будет личных контактов, то уменьшится коррупция и возрастет ответственность за сохранность личных данных.

С ЕИССС уже работали четыре территориальные управления соцзащиты населения, а также территориальные общины из двух областей — Киевской и Житомирской. Они предоставляют пока только семь дистанционных услуг: справки о размере пенсии, справки об уплаченных страховые средствах, некоторые услуги для отдельных категорий населения (детей, граждан с инвалидностью, малообеспеченных, семей с детьми и т.д.).

К концу 2023 дистанционными станут все социальные услуги. Сейчас услуг насчитывается 100, на их выполнение ежегодно выделяется 800 млрд грн, а отделы социальной защиты обрабатывают за год семь миллионов бумажных заявлений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!