Lifecell повышает тарифы: что изменится для абонентов в феврале 2025 года

В феврале 2025 года украинский оператор мобильной связи lifecell повысит стоимость своих тарифных планов. Основной причиной такого шага стал резкий рост цен на электроэнергию, за последний год удвоивший расходы компании. Вместе с тем, для некоторых новых абонентов цены останутся без изменений до конца года. Об этом в интервью Forbes Ukraine сказал CEO DVL ("Датагрупп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба.

Lifecell. Фото из открытых источников

"К сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", — сообщил Михаил Шелемба.

Основной причиной такого решения является значительный рост стоимости электроэнергии.

"За прошлый год цены на электроэнергию выросли почти вдвое. В этом году мы планируем потратить на электроэнергию около 2,3 млрд. гривен", — пояснил руководитель.

По словам Шелембы, последнее повышение тарифов для действующих абонентов произошло более полутора лет назад и коснулось всего 15% клиентской базы.

Что касается новых клиентов, которые присоединились к lifecell с декабря 2024 и перенесли свой номер от другого оператора, для них тарифы останутся неизменными до конца 2025 года. Это стало возможным за счет фиксации стоимости услуг на уровне момента подключения.

Руководство lifecell надеется, что обновление тарифов поможет компании оставаться конкурентоспособной и поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов в условиях экономических вызовов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ключевой украинский оператор связи "Киевстар" подписал соглашение с компанией Starlink, подразделением SpaceX, о внедрении инновационной спутниковой технологии Direct to Cell. Этот шаг позволит Украине стать одной из первых стран, имеющих доступ к новой услуге, которая существенно усилит стабильность и эффективность связи в условиях любых вызовов.