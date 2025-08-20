Личные переписки под угрозой: подробности

В Европейском Союзе возобновлена дискуссия вокруг резонансной инициативы Chat Control, которая предусматривает массовое сканирование частных сообщений граждан. По данным Brussels Signal, окончательное решение может быть принято уже 14 октября этого года.

Личные сообщения

С 1 июля 2025-го председательство в Совете ЕС перешло в Данию, и именно Копенгаген снова вынес законопроект на повестку дня. Формально документ направлен на борьбу с распространением материалов сексуального насилия над детьми (CSAM).

Ключевым механизмом предлагается внедрение так называемого client-side scanning – технологии, которая будет проверять сообщения еще до момента их шифрования. Фактически это означает разрушение системы end-to-end encryption, которая гарантирует полную конфиденциальность переписки.

Эксперты предостерегают: в случае принятия Chat Control станет величайшим инструментом цифрового надзора за гражданами в истории Европы. Если раньше часть стран-членов выступала против, то сейчас некоторые правительства изменили позицию, что увеличивает шансы на принятие закона.

Таким образом, осенью ЕС может сделать шаг к радикальным изменениям в сфере цифровой безопасности, которые вызывают как поддержку, так и серьезные опасения среди правозащитников.

