Крупнейший банк Сингапура запускает криптобиржу

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Павел Зинченко
Крупнейший банк Сингапура DBS запускает обмен фиатной валюты на криптовалюту. Об этом сообщает The Block.
Банк Сингапура запускает криптобиржу. ФОТО: Ripple Coin News
Торговая платформа, получившая название DBS Digital Exchange, позволит клиентам торговать четырьмя криптоактивами — биткойнами (BTC), наличными биткойнами (BCH), эфиром (ETH) и XRP — за сингапурский доллар (SGD), гонконгский доллар (HKD), японскую иену (JPY) и доллар США (USD).
Биржа также будет проводить предложения токенов безопасности (STO) "в должное время", чтобы помочь малым и средним фирмам собирать средства.
Что касается хранения средств клиентов, DBS Digital Exchange будет использовать услуги своего материнского банка DBS. Согласно веб-странице, банк "развернул DBS Digital Custody, решение институционального уровня, специально предназначенное для хранения цифровых активов".
Такое развитие событий означает, что криптовалюта становится популярной во всех регионах. На прошлой неделе американский платежный гигант PayPal заявил, что позволит своим 350 миллионам пользователей торговать криптовалютами в партнерстве с отраслевым стартапом Paxos.
Как сообщало издание "Комментарии", граждане Швейцарии смогут платить налоги в биткойнах.
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