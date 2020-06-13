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Компания ASUS анонсировала инновационную технологию шумоподавления

Новая технология ASUS устранит нежелательные фоновый шум во время игры или работы

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел
Компания ASUS анонсировала инновационную технологию шумоподавления

Компания ASUS анонсировала новую технологию AI, микрофона с шумоподавлением (AI Mic), которая устраняет нежелательный фоновый шум для четкой голосовой связи во время работы или игры. Новая технология использует машинное обучение на основе чипсета для фильтрации и удаления других человеческих голосов и окружающих звуков, таких как ветер или шум транспорта. Эта новая технология теперь доступна на адаптере для микрофона ASUS AI с шумоподавлением и новейших наушниках ROG.

Адаптер ASUS AI с шумоподавлением для микрофонов - это первый в мире адаптер USB-C на 3,5 мм со встроенной технологией AI Mic. Он подключается к любой гарнитуре через 3,5-мм аудиоразъем, чтобы предоставить пользователям кристально чистую голосовую связь. Встроенный чипсет выполняет всю обработку звука, поэтому адаптер не влияет на производительность мобильного устройства, ПК или ноутбука, к которому он подключен. Весящий всего 8 грамм, микрофонный адаптер AI с шумоподавлением включает эксклюзивную технологию ASUS Hyper-Grounding для предотвращения электромагнитных помех для бесшумного звука. На некоторых рынках он доступен с адаптером USB Type-C-to-Type-A.

Кроме адаптера, ASUS представила три новых гарнитуры, в которых применяется ИИ-технология шумоподавления: ROG Strix Go, ROG Strix Go 2.4 и ROG Theta 7.1. Устройство ROG Strix Go (USB-C) является легкой, складной игровой гарнитурой, совместимой с большинством гаджетов, ПК, Mac, игровыми консолями (например, Nintendo Switch в ручном режиме и Sony PlayStation 4).

Беспроводные наушники ROG Strix Go 2.4 работают по радиоканалу 2,4 ГГц, а встроенный разъем 3,5 мм позволяет подключаться к Microsoft Xbox One и других устройств. Функция быстрой зарядки обеспечивает до трех часов использования после всего лишь 15-минутной зарядки, время использования гарнитуры при полной зарядке - до 25 часов. Наконец, ROG Theta 7.1 - это премиальная 7.1-канальная игровая гарнитура объемного звучания, которая имеет восемь дискретных драйверов ASUS Essence.

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Источник: https://www.techpowerup.com/268410/asus-announces-ai-noise-canceling-microphone-technology
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