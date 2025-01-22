Китайское "искусственное солнце" установило новый рекорд

Китайский реактор ядерного синтеза, который называют "искусственным солнцем", установил новый мировой рекорд по сохранению плазмы при огромных температурах. Таким образом, он приблизил человечество на шаг ближе к почти неограниченной чистой энергии.

Термоядерный реактор. Фото иллюстративное

20 января экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) термоядерного реактора поддерживал плазменный цикл в течение 1066 секунд. Этот результат превзошел предыдущий более чем вдвое – 403 секунды.

Реакторы термоядерного синтеза называют "искусственными солнцами", потому что они генерируют энергию подобно Солнцу – путем слияния двух легких атомов в один тяжелый атом посредством тепла и давления. Однако давление на Солнце значительно выше, чем в земных реакторах, ученые компенсируют это с помощью температур, которые во много раз выше, чем на нашей звезде. В реакторе температура достигла невероятных 100 млн. градусов Цельсия, тогда как температура Солнца около 6 тыс. градусов.

Новый рекорд для китайского реактора поражает ученых, однако они отмечают, что через несколько десятков лет эта технология станет более чем научным экспериментом, и, возможно, начнет использоваться на свободном рынке.

"Устройство термоядерного синтеза должно работать стабильно с высокой эффективностью в течение тысяч секунд, чтобы обеспечить самоподдерживаемую циркуляцию плазмы, что имеет решающее значение для непрерывного производства электроэнергии на будущих термоядерных установках", – сказал директор Института физики плазмы в Китае Сон Юнтао.

Токамаки, такие как EAST, являются наиболее распространенными реакторами ядерного синтеза. EAST нагревает плазму и удерживает ее в камере реактора в форме пончика, называемой токамак, с мощными магнитными полями. Однако сейчас подобные реакторы потребляют гораздо больше энергии, чем производят.

Данные, полученные китайскими учеными из реактора EAST, являются частью программы Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), в которой принимают участие десятки стран, включая США, Великобританию, Японию и Южную Корею. Реактор ITER строится на юге Франции и заработает не раньше 2039 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что показали, как собирают термоядерный реактор ITER.

Также "Комментарии" писали об аварии на крупнейшем атомном реакторе Европы.