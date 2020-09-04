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Китайцы работают на шахтах удаленно: представлена уникальная технология

Технология 5G применяется на шахте Сандаочжуан с 2019 года

сегодня, 12:33
Автор:

Павел Зинченко

Компания China Molybdenum с 2019 года применяет технологию 5G на шахте Сандаочжуан в центральном Китае, сообщает информационный ресурс Mothership со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV.

Технологическая инновация позволяет работать в шахте отдаленно. Это важно, учитывая тот факт, что мир продолжает находится под давлением пандемии Covid-19.

Китайцы работают на шахтах удаленно: представлена уникальная технология

Компания CCTV сообщила, что технология 5G позволяет рабочим дистанционно управлять оборудованием на шахте с высокой точностью благодаря высокой скорости и низкой задержке подключения. Рабочие могут видеть, что они делают в режиме реального времени, выполняя тяжелую, но деликатную работу, находясь у себя дома.

Использование таких изображений демонстрирует прогресс Китая в области технологий. На данный момент на ранних этапах внедрения технологии не замечено никаких недостатков. Впрочем, степень ее реализации также неясна. Например, актыальным остается вопрос, сколько рабочих могут выполнять свои обязанности за пределами предприятия.

Серия размещенных фотографий продемонстрировала новое технологическое чудо, существующее в настоящее время в отрасли, от которой этого мало кто ожидал:

Как сообщало издание "Комментарии", Китай начал использовать беспилотные самосвалы с поддержкой 5G.


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