Киевстар и Starlink договорились о сотрудничестве в сфере спутниковой связи в Украине

Ключевой украинский оператор связи "Киевстар" подписал соглашение с компанией Starlink, подразделением SpaceX о внедрении инновационной спутниковой технологии Direct to Cell. Этот шаг позволит Украине стать одной из первых стран, имеющих доступ к новой услуге, которая существенно усилит стабильность и эффективность связи в условиях любых вызовов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Киевстар будет сотрудничать со Starlink. Фото: delo.ua

Ожидается, что услуга Direct to Cell будет доступна украинским пользователям уже в четвертом квартале 2025 года. На первом этапе пользователи могут отправлять SMS и OTT-сообщения, а в будущем появится возможность голосовой связи и передачи данных.

Генеральный директор материнской компании "Киевстар" VEON Group, Каан Терзиоглу, подчеркнул, что эта инициатива является подтверждением стратегической важности инвестиций в развитие 4G-связи и улучшение покрытия даже в отдаленных регионах страны. "Это партнерство подтверждает нашу непоколебимую поддержку Украины и позволяет значительно укрепить устойчивость наших услуг через спутниковые технологии. Мы рады сотрудничать со Starlink, чтобы Украина стала одной из ведущих стран в применении спутниковой связи Direct to Cell", — отметил он.

Технология Direct to Cell от Starlink позволит абонентам "Киевстар" оставаться на связи даже в том случае, если наземная инфраструктура станет недоступной. Это особенно важно для обеспечения связи в отдаленных местностях или в чрезвычайных ситуациях.

С момента начала своих инвестиций в Украину в 2013 году VEON вложила более 10 млрд долларов в развитие цифровой инфраструктуры. Компания обязалась инвестировать еще 1 миллиард долларов к 2027 году в восстановление и расширение своих сетей, а благодаря партнерству со SpaceX она сможет обеспечить связь в еще большем количестве регионов.

"Благодаря этому партнерству мы будем использовать космические технологии для улучшения связи и расширения нашего покрытия на новые территории", – сказал председатель правления VEON, Оги К. Фабелла.

На сегодняшний день "Киевстар" обслуживает около 23,3 миллиона абонентов мобильной связи и более 1,1 миллиона пользователей "Домашнего Интернета". Компания благодаря своим масштабным инвестициям и инновациям продолжает удерживать лидерство на рынке связи в Украине, в частности во время сложных условий войны.

О технологии Starlink Direct-to-Cell

Спутники Starlink с технологией Direct-to-Cell оснащены модемами eNodeB, функционирующими как сотовые башни в космосе, интегрируя сеть таким образом, что они работают как роуминговые партнеры. Эта технология обеспечивает связь в отдаленных регионах, где это необходимо без дополнительных изменений в мобильных устройствах пользователей. Direct-to-cell работает со всеми телефонами LTE и позволяет обеспечить связь для текстовых сообщений, голосовых звонков и передачи данных без необходимости установки дополнительных программ или изменений в оборудовании.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Маск объяснил , почему не разрешил Украине использовать Starlink в Крыму.