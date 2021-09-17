Какие стартапы представят украинцы на выставке инноваций в Лас-Вегасе

Лучшие стартапы будут представлены в Лас-Вегасе, фото Facebook

На публичном отборе стартапов для участия в Consumer Electronic Show 2022 победили 8 стартапов. Об этом сообщает Украинский Фонд Стартапов в Facebook.

Разработчики стартапов-победителей отбора смогут бесплатно выставить свои продукты в рамках украинского павильона стартапов CES Eureka Park. Выставка пройдет в Лас-Вегасе в январе 2022 года.

Победители получили некий грант на оплату участия не только в этой выставке, но и в других подобных мероприятиях, которые проходят за рубежом. Организаторы отбора — Украинский фонд стартапов и Western NIS Enterprise Fund.

Стартапы-победители

Среди отобранных стартапов новейшие технологии для людей, имеющих определенные заболевания или ограниченные возможности, а также экологические разработки.



В Лас-Вегас поедет Comeback Mobility, которая представит там интеллектуальные датчики для костылей. Эти сенсоры помогают правильно распределять нагрузку на ноги.

Представит Украину в США Esper Bionics с бионическим протезом руки нового поколения. Разработчик также создал облачную платформу, которая помогает пользователю настроить протезы на определенные движения и действия.

Стартап Cardiomo позволяет проводить мониторинг пациентов дистанционно на основе искусственного интеллекта. То есть медики смогут контролировать своих амбулаторных больных вне больниц в реальном времени.

Среди экологических продуктов украинцы представят стартап Neverdark — биокамины с настоящим пламенем и стартап Effa, который предложит изготовления экологических одноразовых гигиенических продуктов с перерабатываемых и возобновляемых материалов.



Также в Лас-Вегасе украинцы покажут интерактивную медиаплатформу для изготовления авторского 3D-анимационного контента, стриминга и социального взаимодействия в VR среде (стартап Manna).



Электронные технологии будут представлены стартапом Copra, что создал акустические системы и усилители премиального класса и стартапом Qudi, который покажет специальную маску, скрывающую личность, но позволяющую проявлять любые эмоции на лице.

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