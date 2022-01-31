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Как зарегистрироваться на портале "Дия" разными способами: подробная инструкция

Для этого нужна только электронная подпись

сегодня, 11:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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Регистрация на портале "Дия" была максимально упрощена. Все, что для этого нужно – подтвердить свою личность электронной подписью. Портал "Комментарии" подробно расскажет, как это сделать разными способами.

Как зарегистрироваться на портале "Дия" разными способами: подробная инструкция

Приложение "Дия". Фото из открытых источников

Зарегистрироваться на портале "Дия" можно двумя способами — воспользовавшись электронной подписью, или идентифицировать свою личность через банк, в котором у вас есть открытый счет. Также это можно сделать на портале "Дия", или же установив приложение на свой смартфон. И там, и там, процедура проходит по одному принципу.

Итак, как это сделать через банк.

Зарегистрироваться в "Дия" будет быстро и просто, если у вас есть профиль в интернет-банкинге следующих финучреждений: Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор банк, Банк Восток, Идея Банк, ПУМБ, Банк Форвард, Банк Южный, Альянс банк, А-Банк, Monobank. Тогда вам нужно ввести или номер своей карты и подтвердить вход через смс, которое поступит на телефон. Иногда нужно подтвердить "вход" в приложении вашего банка. Таким образом вы подтверждаете свою личность, а "Дия" подтянет все ваши документы из реестров. Также вам нужно будет ввести пароль, с помощью которого вы будете получать доступ к возможностям портала. Все, вы у "Дия".

Доступ к возможностям "Дия" можно получить с помощью электронной подписи. Его можно запросить бесплатно в ПриватБанке, Налоговой службе или органах МВД. Также в Украине немало организаций, которые выдают его на платной основе. Электронный ключ хранится на флэшке и при регистрации на портале "Дия" – загружается для идентификации.

1. Введите в браузере-  diia.gov.uа

2. Нажмите "зарегистрироваться"

3. Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или личного ключа

4. Загрузите ключ

5. Введите пароль

6. Укажите адрес электронной почты

7. Введите код подтверждения, полученный на свою электронную почту

8. Укажите номер телефона

9. Подтвердите номер телефона кодом смс-сообщения

10. Подтвердите свою фамилию и налоговый номер

11. Укажите дату рождения

12. Укажите паспортные данные и адрес регистрации

Готово.

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Источник: https://diia.gov.ua/faq/9
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