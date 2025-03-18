Как вас обманывают в Telegram: мошенники придумали новую систему

Горячая линия цифровой безопасности Nadiyno провела анализ основных способов компрометации аккаунтов в Telegram и выяснила, что злоумышленники все чаще применяют искусственный интеллект для усиления эффективности атак. Это делает мошеннические сообщения более убедительными и опасными для пользователей.

Взлом Telegram (фото из открытых источников)

Об этом говорится в исследовании Nadiyno.

Среди наиболее распространенных методов взлома – фишинговые атаки, совершаемые через поддельные сообщения, якобы поступающие от "службы поддержки", знакомых или популярных Telegram-каналов. Кроме того, растет количество случаев использования фишинговых Telegram-ботов и сторонних клиентов мессенджера, содержащих скрытые бэкдоры для передачи данных мошенникам.

Специалисты Nadiyno также обращают внимание на риск перехвата SMS-кодов, что представляет особую угрозу для журналистов, активистов и публичных лиц.

Анализ обращений, полученных горячей линией Nadiyno.org в 2024 году, показывает тревожную тенденцию: от 70 до 80% всех зафиксированных инцидентов кибербезопасности связаны именно с несанкционированным доступом к аккаунтам в Telegram. Это создает опасность не только для отдельных пользователей, но и представляет серьезный вызов для национальной кибербезопасности.

Чтобы помочь изменить ситуацию, эксперты Nadiyno разработали интерактивный тест на цифровую внимательность. Он учит пользователей распознавать мошеннические сообщения, моделируя 10 реальных и потенциальных сценариев мошенничества в Telegram. Участники теста должны оценить, является ли полученное сообщение безопасным, а после каждого ответа получают объяснения экспертов по использованию мошеннических схем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что схема мошенников с использованием темы войны . Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко предупреждает, что Facebook все больше превращается в российскую социальную сеть "одноклассники". По его словам, в Facebook обманывают украинцев и распространяют пропаганду.

Андрей Коваленко опубликовал типичную фотографию, которая массово распространяется в Facebook. На изображении, созданном благодаря искусственному интеллекту, показаны мужчина и женщина в украинской военной форме, которые держат на руках сразу четырех малышей. Кроме того, сообщение подписано текстом с просьбой "подарить им немного любви" и словами "пусть Бог хранит эти семьи военных". Как объясняет Коваленко, таким способом мошенники пытаются собрать подписчиков, ведь брани помогают в продвижении сообщения, которое увидит больше людей в соцсети.