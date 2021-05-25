Как свернуть все окна за один клик: несколько полезных лайфхаков для компьютера

Ежедневно пользователей персональными компьютерами становится все больше. Самой популярной операционной системой является Windows 10. По данным различных исследований, она установлена на более, чем половине всех персональных компьютеров. Однако, не все пользователи знают, что система скрывает в себе гораздо больший функционал, чем кажется на первый взгляд. О некоторых функциях, которые упростят вам работу за вашим ПК на системе Windows 10, мы расскажем в этой статье.

Лайфхаки для Windows 10 - фото: из открытых источников

Стряхивание окон

Мало кто знает, что если у вас открыто одновременно несколько окон, то можно свернуть их все за один клик. Для этого вам нужно нажать на любое окно сверху и перетаскивать его в разные стороны, как бы стряхивая его. Спустя секунду, вы увидите, что все открытые окна свернулись, а ваш рабочий стол освобожден от беспорядка.

Быстрое удаление истории браузера

Если вы хотите почистить вашу историю браузера, но не хотите тратить на это много времени в поисках нужной настройки, попробуйте зажать сочетание клавиш CTRL + Shift + DEL. Это откроет нужное вам меню в любом браузере.

CTRL + ALT + DEL

На предыдущих версиях Windows сочетание клавиш CTRL + ALT + DEL открывало диспетчер задач, который нужен пользователям, например при сбое программы. В новой версии операционной системы это сочетание открывает лишь меню из нескольких функций, а уже в нём вам нужно в ручную открывать диспетчер задач. Многие пользователи просто смирились с тем, что им теперь приходится делать лишние движения и продолжают пользоваться этой командой. Но, скорее всего, они просто не знают, что диспетчер задач теперь можно открыть мгновенно через сочетание клавиш - CTRL+Shift+ESC.

Блокировка компьютера

Чтобы вашим устройством никто не воспользовался без вашего ведома, не обязательно полностью отключать или переводить его в спящий режим. Вы можете просто заблокировать компьютер с помощью сочетания клавиш WIN + L.

Вы можете переименовать одновременно несколько файлов

Если вы хотите назвать целую группу файлов одним именем, то можете просто выделить их и нажать клавишу F2. Всем файлам будет присвоено одно имя, а чтобы вы не запутались в конце названия каждого файла будет проставлено цифровое обозначение.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как ускорить работу компьютера: пять полезных советов, а также о том, как понять, что на вашем компьютере вирусы: эксперты дали несколько советов.

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