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Как превратить себя в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT: пошаговая инструкция

Как создать собственную игрушечную фигурку с помощью ChatGPT. Эта пошаговая инструкция поможет превратить изображение с помощью искусственного интеллекта.

сегодня, 18:55
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Автор:
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Slava Kot

Идея создать собственную игрушечную фигурку больше не кажется фантастикой. Благодаря новым возможностям искусственного интеллекта от OpenAI, каждый может превратить свое фото в стильную 3D-фигурку в коробке. Следуйте подробным инструкциям, как преобразовать фотографию в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT.

Как превратить себя в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT: пошаговая инструкция

Как создать игрушечную фигурку с помощью искусственного интеллекта

Обновленная модель GPT-4o от OpenAI открыла новые возможности создания изображений. Среди вирусных трендов, активно распространившихся в социальных сетях, стало создание собственной игрушечной фигурки в стиле культовых коллекционных моделей, например, Action Figure или Barbie.

Инструкция, как превратить себя в куклу

Войдите в ChatGPT

Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт через браузер или мобильное приложение OpenAI.

Подготовьте фото

Выберите четкое фото в полный рост. Желательно, чтобы на нем хорошо была видна ваша одежда и детали стиля. Это поможет сделать фигурку максимально похожей на вас.

Загрузите фото в ChatGPT

Нажмите кнопку "+" в левой нижней части и прикрепите изображение.

Сформулируйте запрос в ШИ

Воспользуйтесь следующей подсказкой:

"Используя это фото, создай изображение в стиле игрушечной фигурки в коробке. Добавь внутрь коробки [список аксессуаров]. На коробке напиши [ваше имя], а под ним описание [например, ваша профессия]"

Персонализируйте детали

Вы можете добавить любые аксессуары, включая камеру, штатив, кисти или любимый гаджет. Также стоит отметить стиль упаковки, например яркий дизайн в стиле Barbie или более мультипликационный вид Action Figure.

Получите результат

В зависимости от сложности запроса и нагрузки на серверы OpenAI создание изображения займет от нескольких секунд до нескольких минут. Пользователи подписки ChatGPT Plus или Pro могут получить результат быстрее.

Вот несколько популярных вариантов, где пользователи сети с помощью искусственного интеллекта ChatGPT превратили себя в фигурки в коробке:

Как превратить себя в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT: пошаговая инструкция - фото 2

Как превратить себя в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT: пошаговая инструкция - фото 3

Как превратить себя в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT: пошаговая инструкция - фото 4

А также результат, который получился у меня:

Как превратить себя в игрушечную фигурку с помощью ChatGPT: пошаговая инструкция - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как превратить фотографию с помощью ChatGPT в изображение в стиле культовой анимационной студии Studio Ghibli.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина создает собственный искусственный интеллект.



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