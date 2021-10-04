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Как новая информационная система может защитить Украину

Аппарат СНБО разработал систему, которая мониторит и координирует много направлений для безопасности украинского государства

сегодня, 19:07
Автор:

Елена Бурдейная

Украинские специалисты создали современную информационно-аналитическую систему "СОТА", сообщает пресс-служба аппарата СНБО Украины.

Как новая информационная система может защитить Украину

Информация о представительных органах местного самоуправления - скрин онлайн-карты "СОТА"

Информационно-аналитическая система "СОТА" создана для того, чтобы усовершенствовать сеть ситуационных центров в регионах. Отныне они будут владеть тем же объемом данных, и центральный аппарат СНБО. Поэтому решения будут приниматься самостоятельно и ускоренно.

Информация, которая попадает в "СОТА", обрабатывается на трех уровнях доступа: общем, служебном и тайном. Безопасность данных подтверждает Аттестат соответствия, выданный после государственной экспертизы. Поэтому система уже активно используется в Главном ситуационном центре страны. Ее работа основывается на технологиях BigData, которые дают возможность хранить и анализировать огромные объемы информации из многих источников. При этом получаются достоверные выводы в 20 направлениях национальной безопасности.

Направления, по которым ведется мониторинг в системе "СОТА":

безопасность социальной сферы,

внутренняя и внешняя политика,

события в зоне проведения ООС,

динамика различных показателей COVID-19,

особенности самоуправления в регионах страны,

информация о местных бюджетах,

использования недр,

безопасность экономическая и финансовая,

выявление и анализ угроз на рынках внутренних и внешних,

и другие.

Данные собираются из всех доступных источников и обрабатываются. После этого создаются интерактивные онлайн-карты, на которых различными условными обозначениями отражают показатели по тому или иному направлению. Сейчас любой может ознакомиться с открытыми данными, которые являются частью "СОТА":

1) система здравоохранения (информация о больницы, аптеки, вакцинацию),

2) данные о региональных органах власти (территориальное деление, население, партийный состав местных органов власти и т.д.),

3) мониторинга распространения эпидемии коронавируса ,

4) санкционный список СНБО Украины .

О том, как РНБО занимается информационной безопасностью в стране , портал "Комментарии" информировал своих читателей раньше.



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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5011.html
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