Как новая информационная система может защитить Украину

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Елена Бурдейная
Украинские специалисты создали современную информационно-аналитическую систему "СОТА", сообщает пресс-служба аппарата СНБО Украины.
Информация о представительных органах местного самоуправления - скрин онлайн-карты "СОТА"
Информационно-аналитическая система "СОТА" создана для того, чтобы усовершенствовать сеть ситуационных центров в регионах. Отныне они будут владеть тем же объемом данных, и центральный аппарат СНБО. Поэтому решения будут приниматься самостоятельно и ускоренно.
Информация, которая попадает в "СОТА", обрабатывается на трех уровнях доступа: общем, служебном и тайном. Безопасность данных подтверждает Аттестат соответствия, выданный после государственной экспертизы. Поэтому система уже активно используется в Главном ситуационном центре страны. Ее работа основывается на технологиях BigData, которые дают возможность хранить и анализировать огромные объемы информации из многих источников. При этом получаются достоверные выводы в 20 направлениях национальной безопасности.
Направления, по которым ведется мониторинг в системе "СОТА":
безопасность социальной сферы,
внутренняя и внешняя политика,
события в зоне проведения ООС,
динамика различных показателей COVID-19,
особенности самоуправления в регионах страны,
информация о местных бюджетах,
использования недр,
безопасность экономическая и финансовая,
выявление и анализ угроз на рынках внутренних и внешних,
и другие.
Данные собираются из всех доступных источников и обрабатываются. После этого создаются интерактивные онлайн-карты, на которых различными условными обозначениями отражают показатели по тому или иному направлению. Сейчас любой может ознакомиться с открытыми данными, которые являются частью "СОТА":
1) система здравоохранения (информация о больницы, аптеки, вакцинацию),
2) данные о региональных органах власти (территориальное деление, население, партийный состав местных органов власти и т.д.),
3) мониторинга распространения эпидемии коронавируса ,
4) санкционный список СНБО Украины .
О том, как РНБО занимается информационной безопасностью в стране , портал "Комментарии" информировал своих читателей раньше.
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