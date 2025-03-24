Как быстро "разгрузить мозг" телефона и возобновить его работу: нужно только одно простое действие



















Есть несколько причин, почему ваш смартфон вдруг стал работать медленнее и не все из них можно устранить без помощи специалиста. Однако есть несколько способов улучшить его работу и уменьшить чувство разочарования при использовании.

Смартфон. Фото: Reuters

Один из самых простых методов — принудительная перезагрузка, часто игнорируемая владельцами iPhone и Android. Это очень полезная процедура, которую многие не применяют, хотя она может решить многие проблемы.

Перезагрузка – это первый шаг, который рекомендуют эксперты при возникновении проблем с телефоном. Этот процесс позволяет исправить системные ошибки, очистить оперативную память и восстановить нормальное функционирование временно вышедшего из строя устройства.

Как перезагрузить iPhone:

· Сначала быстро нажимаем и отпускаем кнопку увеличения громкости.

· Затем быстро нажимаем и отпускаем кнопку уменьшения громкости.

После этого зажимаем боковую кнопку и удерживаем ее до появления логотипа Apple на экране. Когда экран погаснет и снова загорится, отпускаем кнопку и ждем, пока iPhone перезагрузится

Как перезагрузить Android:

Процесс для Android гораздо проще. Для этого нужно одновременно нажимать кнопки уменьшения громкости и питания, удерживая примерно 10 секунд. После этого устройство автоматически перезагрузится или откроет меню с возможностью выбора перезапуска.

Многие пользователи отмечают, что это помогает избавиться от многих мелких неполадок, таких как задержки, подтормаживание и другие проблемы, возникающие при использовании смартфона.



Портал "Комментарии" уже писал, что в 2025 году производители смартфонов продолжают соревноваться за звание лучшего камерофона, внедряя инновационные технологии и улучшения.