Как будет выглядеть ядерный удар по Москве ракетой "Тризуб" (ВИДЕО)

Москву ожидают катастрофические последствия в случае применения США своей трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Trident II (Тризуб II) для удара по столице России.

Ядерный удар по Москве. Скриншот с видео

Энтузиасты из ресурса Supreme Allied Condista создали видео, демонстрирующее мощность американской ядерной ракеты Trident II, если бы она атаковала Москву. Всего одна ракета Trident II снаряженная 8 боеголовками создала бы взрыв мощностью 3,8 мегатонны тротила.

Во время ядерного взрыва в воздухе образовался огненный шар радиусом 1,81 км, который испарил бы все на своем пути. От удара по центру Москвы будут уничтожены все здания в радиусе 11 км, что сравнит с землей большую часть центра столицы России.

Термическое излучение от взрыва приведет к облучению третьей степени всех, кто находится в пределах 22 километров от эпицентра взрыва. От ядерного удара по Москве человеческие потери составили бы более 2,7 млн. Кроме того, еще 4,6 млн человек получили бы тяжелые ранения.

Видео с ядерным ударом ракетой Trident II по Москве и его последствия

Отметим, что это потери только от одной ракеты Trident II. На американских лодках установлено около 280 ракет Trident II с 2240 ядерными боеголовками. Совокупная взрывная мощность, которых составляет 1064 мегатонна тротила. Это в 70 тыс. раз больше, чем сброшенная ядерная бомба на Хиросиму.

Ракета Trident II – это высокотехнологичная баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подлодок. Ракеты Trident II стоят на вооружении 14 атомных подлодок класса Ohio ВМС США и 4 подлодках класса Vanguard ВМС Великобритании. На каждой из них по 20 ракет Trident II.

Семейство ракет Trident ("Тризуб") разработали американские инженеры с участием украинского ученого Богдана Гнатюка. Trident II считается одной из самых мощных и точных ракет такого типа в мире.

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