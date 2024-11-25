logo

BTC/USD

98437.90

ETH/USD

3390.37

LTC/USD

97.07

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Как будет выглядеть ядерный удар по Москве ракетой "Тризуб" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Как будет выглядеть ядерный удар по Москве ракетой "Тризуб" (ВИДЕО)

Что будет, если ядерная ракета Trident II ударит по Москве.

сегодня, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Москву ожидают катастрофические последствия в случае применения США своей трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Trident II (Тризуб II) для удара по столице России.

Как будет выглядеть ядерный удар по Москве ракетой "Тризуб" (ВИДЕО)

Ядерный удар по Москве. Скриншот с видео

Энтузиасты из ресурса Supreme Allied Condista создали видео, демонстрирующее мощность американской ядерной ракеты Trident II, если бы она атаковала Москву. Всего одна ракета Trident II снаряженная 8 боеголовками создала бы взрыв мощностью 3,8 мегатонны тротила.

Во время ядерного взрыва в воздухе образовался огненный шар радиусом 1,81 км, который испарил бы все на своем пути. От удара по центру Москвы будут уничтожены все здания в радиусе 11 км, что сравнит с землей большую часть центра столицы России.

Термическое излучение от взрыва приведет к облучению третьей степени всех, кто находится в пределах 22 километров от эпицентра взрыва. От ядерного удара по Москве человеческие потери составили бы более 2,7 млн. Кроме того, еще 4,6 млн человек получили бы тяжелые ранения.

Видео с ядерным ударом ракетой Trident II по Москве и его последствия

Отметим, что это потери только от одной ракеты Trident II. На американских лодках установлено около 280 ракет Trident II с 2240 ядерными боеголовками. Совокупная взрывная мощность, которых составляет 1064 мегатонна тротила. Это в 70 тыс. раз больше, чем сброшенная ядерная бомба на Хиросиму.

Ракета Trident II – это высокотехнологичная баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подлодок. Ракеты Trident II стоят на вооружении 14 атомных подлодок класса Ohio ВМС США и 4 подлодках класса Vanguard ВМС Великобритании. На каждой из них по 20 ракет Trident II.

Семейство ракет Trident ("Тризуб") разработали американские инженеры с участием украинского ученого Богдана Гнатюка. Trident II считается одной из самых мощных и точных ракет такого типа в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал пригрозил нанести ядерный удар по Аляске.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне ответили на ядерные угрозы Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v9aFiGh-UII&ab_channel=SupremeAlliedCondista
Теги:

Новости

Все новости