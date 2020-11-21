Известный футбольный клуб был атакован хакерами

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Павел Зинченко
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подвергся кибератаке: хакеры атаковали его ИТ-системы. "Красные дьяволы" подтвердили, что они стали жертвами "изощренной операции организованных преступников".
ФОТО: Sky News
Но представители клуба уверены, что никакие личные данные не были взломаны, и сегодняшний матч Премьер-лиги против "Вест Бромвич Альбион" на Олд Траффорд состоится.
"Манчестер Юнайтед может подтвердить, что клуб подвергся кибератаке на наши системы. Клуб принял быстрые меры по сдерживанию атаки и в настоящее время работает с экспертами-консультантами над расследованием инцидента и минимизацией продолжающихся сбоев в работе ИТ", — говорится в заявлении футбольного клуба.
"Манчестер Юнайтед" проинформировал об атаке Управление комиссара по информации и добавил, что в настоящее время проводится судебно-медицинское расследование в попытке установить дополнительные подробности кибератаки.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали сайт Нацполиции Украины. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
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