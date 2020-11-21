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Известный футбольный клуб был атакован хакерами

"Манчестер Юнайтед" заявил, что кибератака не помешает запланированному матчу против "Вест Бромвич Альбион"

сегодня, 11:41
Автор:

Павел Зинченко

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подвергся кибератаке: хакеры атаковали его ИТ-системы. "Красные дьяволы" подтвердили, что они стали жертвами "изощренной операции организованных преступников". 

Известный футбольный клуб был атакован хакерами

ФОТО: Sky News

Но представители клуба уверены, что никакие личные данные не были взломаны, и сегодняшний матч Премьер-лиги против "Вест Бромвич Альбион" на Олд Траффорд состоится.

"Манчестер Юнайтед может подтвердить, что клуб подвергся кибератаке на наши системы. Клуб принял быстрые меры по сдерживанию атаки и в настоящее время работает с экспертами-консультантами над расследованием инцидента и минимизацией продолжающихся сбоев в работе ИТ", — говорится в заявлении футбольного клуба. 

"Манчестер Юнайтед" проинформировал об атаке Управление комиссара по информации и добавил, что в настоящее время проводится судебно-медицинское расследование в попытке установить дополнительные подробности кибератаки.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали сайт Нацполиции Украины. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.



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Источник: https://www.theguardian.com/football/2020/nov/20/manchester-united-confirm-cyber-attack-but-confident-match-can-go-ahead
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