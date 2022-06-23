ИT-бренд NIX представил Украину на бизнес-форуме в Нидерландах

Ключевой темой Ukraine Reconstruction Business Forum стало обсуждение поддержки Украины в период войны и участие международного сообщества в восстановлении государства. В форуме приняли участие европейские и украинские дипломаты, предприниматели, а также эксперты ведущих отраслей экономики. ИT-сектор Украины представляла NIX – одна из самых многочисленных ИT-команд страны.

IT-бренд NIX представил Украину в Нидерландах (фото из открытых источников)

Для представителей бизнеса и гражданского сектора Нидерландов — это громкое событие. Среди 250 участников на форуме выступали члены голландских ассоциаций в сфере агропромышленности, энергетики, медицины, ИT. Также были приглашены политики и специалисты ключевых секторов из других стран ЕС.

Во время форума эксперты обсудили различные варианты и возможные инструменты, которые могут использовать Нидерланды для поддержки Украины сегодня и после нашей Победы. В частности, спикеры видят сотрудничество Украины и Нидерландов в работе с местными органами власти, учреждениями здравоохранения, финансовыми учреждениями. Отдельными важными направлениями совместных проектов могут быть восстановление городов, поврежденных в результате боевых действий, и обеспечение гуманитарной помощи населению.

"Уже сейчас мы видим, что многие голландские компании готовы помочь Украине в ее начинаниях. Мы готовы делиться своим опытом для полноценного восстановления Украины", — заявила министр внешней торговли и сотрудничества по вопросам развития Нидерландов Лисье Схрейнемахер .

Зарубежные эксперты отметили, что, несмотря на войну, Украина имеет большой потенциал для активного развития сразу нескольких направлений экономики. Наше государство может усилить свои позиции на международном рынке "зеленой" энергетики, в аграрном секторе и в ИТ.

Что касается ИТ-сферы, то здесь высокие амбиции Украины полностью оправданы, уверена участница форума, Chief Human Resources Officer в NIX, Юлия Пелиханова .

Украинская ИT продемонстрировала способность работать в усиленном режиме даже во время войны. Наши специалисты продолжают реализовывать сложные технические решения для партнеров по всему миру. В то же время большое внимание они уделяют развитию собственных профессиональных навыков, развитию государственного ИT-комьюнити. Неудивительно, что европейцы усматривают в украинских айтовцах серьезных конкурентов. И — достойный пример для подражания. Наши иностранные коллеги искренне удивлены тем, насколько Украина быстро адаптировалась к новым условиям жизни. Даже несмотря на полномасштабную войну, мы сохраняем устойчивость. Если говорить об украинском ИT, то мы давно возобновили свои довоенные обороты и уже готовы к очередным профессиональным вызовам. ИT-компании Украины открыты для новых инвестиций и проектов. Приятно знать, что Нидерланды, как и другие страны ЕС, поддерживают нас и готовы к сотрудничеству", — поделилась впечатлениями от мероприятия Юлия Пелиханова.

По ее мнению, развитие украинского ИТ-сектора положительно повлияет и на другие отрасли. Наше ИТ ежедневно помогает Украине в войне против России и оказывает значительную поддержку экономике страны. Поэтому ИT-компаниям очень важно доверие иностранных партнеров — при подписании новых контрактов, привлечении инвестиций и иностранных ИT-специалистов. Все для развития профильного сообщества в Украине.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская разработчик обратилась к международному IT-сообществу .

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