Искусственный интеллект помог взорвать Tesla Cybertruck в США

На прошлой неделе США всколыхнула новость о взрыве Tesla Cybertruck перед отелем Trump International в Лас-Вегасе. Как сообщила местная полиция, 37-летний Мэтью Ливелсбергер, бывший солдат спецназа, использовал искусственный интеллект ChatGPT для получения информации о создании взрывчатки.

Взорвана Tesla Cybertruck в США

Шериф столичной полиции Лас-Вегаса Кевин МакМехилл выступил 7 января с пресс-конференцией, где сообщил новые детали по делу Ливелсбергера. По его словам, преступник использовал искусственный интеллект, чтобы узнать то, как создать взрывчатку.

"Мы знали, что искусственный интеллект когда-нибудь изменит правила нашей жизни", — сказал Макмехилл.

В компании OpenAI, которая создала ChatGPT, заявили, что модель отклоняет подобные запросы, однако предоставила уже доступную информацию в сети.

"Наши модели разработаны для отклонения вредоносных инструкций и минимизации вредоносного содержимого. В этом случае ChatGPT ответил, предоставив информацию, которая уже является общедоступной в Интернете, и предупреждает о вредоносной или незаконной деятельности", — сообщили в OpenAI и добавили, что будут сотрудничать с правоохранительными органами.

В настоящее время известно, что подрыв Tesla был произведен с помощью самодельного взрывного устройства, оставленного в автомобиле. Ливелсбергер также оставил шестистраничный манифест, который, по словам полиции, поднимает больше вопросов, чем дает ответы.

Напомним, что автомобиль Tesla Cybertruck взорвался 1 января у входа в Trump International Hotel and Tower в американском Лас-Вегасе. От инцидента погиб водитель, семь человек были ранены.

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