Искусственный интеллект берет контроль: как AI будет влиять на наши решения

Искусственный интеллект изменяет правила игры в цифровом мире. По данным исследования Кембриджского университета, искусственный интеллект может стать инструментом для манипуляций, влияя на выбор людей от покупки товаров до голосования на выборах. В будущем это может создать новый рынок под названием экономика намерений, где мотивации и желания людей будут продаваться как ценный ресурс.

Искусственный интеллект. Фото: freepik

Ученые из Leverhulme Centre for the Future of Intelligence заявляют, что экономика намерений заменит привычную нам экономику внимания. Если социальные сети сегодня соревнуются за ваше внимание, показывая рекламу, новые AI-модели будут идти еще дальше. Они будут не только прогнозировать, но и влиять на ваши намерения, продавая эту информацию компаниям.

"Ваши мотивации станут новой валютой, если это останется без должного регулирования", — заметил доктор Джонни Пенн, историк технологий. Он предупреждает, что это может иметь серьезные последствия для демократии, рынка и свободы печати.

Искусственный интеллект, например ChatGPT, может предусматривать и влиять на наши решения посредством анализа поведенческих и психологических данных. Например, AI может "спросить", рассматривали ли вы поход в кино или предложить забронировать билет на фильм, если вы упоминали усталость.

Эти рекомендации будут адаптированы к вашему возрасту, политическим взглядам или даже настроению. В будущем это позволит компаниям еще более точно влиять на поведение пользователей, превращая личные намерения в товар.

Станет AI опасностью для свободы выбора

Исследование также предупреждает о потенциальной угрозе свободным выборам и честной конкуренции. Например, AI может влиять на политические убеждения, подталкивая пользователей к определенным решениям.

Компании, такие как Meta, уже работают над AI-моделями, способными прогнозировать и изменять намерения людей. По словам Дженсена Хуанга, CEO Nvidia, будущие модели смогут "понимать ваши желания и предлагать оптимальные решения".

Ученые отмечают необходимость регулирования рынка намерений. Без надлежащего наблюдения технологии искусственного интеллекта могут использоваться не только для улучшения жизни, но и для манипуляций, представляющих угрозу нашей приватности и свободе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что развитие искусственного интеллекта (ШИ) открывает новые горизонты для человечества, однако за инновациями скрыты опасности, которые могут повлиять на здоровье и жизнь людей. Ученые из Калифорнийского университета предупреждают, что использование ИИ может косвенно увеличить количество заболевших людей, а также привести к их смерти.