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Илон Маск сделал тревожный прогноз для мира: это произойдет через два года

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует глобальный дефицит в обозримом будущем.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Американский миллиардер Илон Маск сделал тревожное предупреждение о глобальных проблемах с электроэнергией в будущем. По словам Маска, через два года в мире может возникнуть дефицит электроэнергии, который приведет к масштабным отключениям света. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Илон Маск сделал тревожный прогноз для мира: это произойдет через два года

Илон Маск прогнозирует кризис в энергетике. Фото из открытых источников

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск был приглашен на конференцию американского поставщика энергии PG&E, являющейся одной из крупнейших компаний в сфере энергообеспечения в США. Во время своего выступления Маск утверждал, что необходимо быстро проводить наращивание мощностей электростанций и их расширение во избежание кризиса в сфере электроэнергии. Если этого не произойдет, то через два года мир столкнется с отключениями света.


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"Независимо от того, сколько энергии, по вашему мнению, нам нужно, нам нужно больше", – сказал Маск.

Миллиардер обратился к энергетическим компаниям с просьбой ускорить работу над запланированными проектами по строительству и улучшению новых электростанций. Маск объясняет, что потребность в энергии вырастет из-за увеличения использования технологий на основе искусственного интеллекта. Такие инструменты будут нуждаться в большой вычислительной мощности, что приведет к значительному использованию энергии. Кроме того, Маск предупреждает, что рост количества электроавтомобилей также влияет на грядущий кризис.

Несмотря на заявления Илона Маска, генеральный директор PG&E Патриция Поппе прогнозирует рост энергетики в США на 70% в ближайшие 20 лет. Однако она сообщила, что заявления Маска будут рассматриваться серьезно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск отклонил просьбы украинских военных. В Пентагоне ответили.

Также "Комментарии" писали о Цукерберге, иронически ответившем на предложение Маска о трансляции их боя.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/elon-musks-latest-mission-rev-up-the-electricity-industry-1583a184
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