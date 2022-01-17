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Хакеры украли 400 миллионов долларов: для киберпреступников какой страны 2021 год стал самым прибыльным

Северокорейские хакеры в прошлом году украли почти 400 миллионов долларов

сегодня, 12:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Северокорейские хакеры украли криптовалюты на сумму почти 400 миллионов долларов в 2021 году, что делает его одним из самых прибыльных лет для киберпреступников в изолированной стране. Об этом сообщает CNN.

Хакеры украли 400 миллионов долларов: для киберпреступников какой страны 2021 год стал самым прибыльным

Северокорейские хакеры украли криптовалюты на сумму почти 400 миллионов долларов - фото из открытых источников

В прошлом году хакеры совершили по меньшей мере семь различных атак, прежде всего, направленных на инвестиционные фирмы и централизованные биржи, используя разнообразные тактики, включая фишинг, вредоносное программное обеспечение и социальную инженерию, согласно отчету Chainalysis, фирмы, отслеживающей криптовалюту. Киберпреступники работали, чтобы получить доступ к "горячим" кошелькам организаций — цифровым кошелькам, подключенным к Интернету, а затем переместили средства на счета, контролируемые КНДР.

Воровство является последним признаком того, что страна, на которую наложены жесткие санкции, продолжает полагаться на хакерскую сеть для финансирования своих внутренних программ. В конфиденциальном докладе ООН ранее обвинялся режим лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в проведении "операций против финансовых учреждений и обменных домов виртуальной валюты", чтобы заплатить за оружие и сохранить экономику Северной Кореи на плаву.

В феврале прошлого года Министерство юстиции США предъявило обвинение трем северокорейцам за сговор с целью кражи более 1,3 миллиарда долларов у банков и компаний по всему миру и организации цифровых краж криптовалюты.

"Северная Корея в большинстве аспектов отрезана от мировой финансовой системы из-за длительной санкционной кампании США и иностранных партнеров. В результате они вышли на цифровое поле битвы, чтобы украсть криптовалюту, по сути, ограбление банка со скоростью Интернета, чтобы финансировать программы вооружения, распространения ядерного оружия и другую дестабилизирующую деятельность", — сказал Ник Карлсен, аналитик TRM Labs, занимающейся разведкой блокчейна.

Северокорейские хакерские усилия выиграли от роста стоимости криптовалюта. Рост цен и использование криптовалюты в целом сделало цифровые активы все более привлекательными для злоумышленников, что привело к новым кражам криптовалют в 2021 году.

По данным Chainalysis, большинство прошлогодних краж было совершено Lazarus Group, хакерской группой из Северной Кореи, которая среди других инцидентов ранее была связана со взломом Sony Pictures.

Соединенные Штаты или другие страны мало что могут сделать для борьбы с деятельностью северокорейских криптозломов, кроме санкций и кибербезопасности, поскольку преступники не сталкиваются с реальными шансами на экстрадицию.

Поскольку рынок криптовалют становится все более популярным, "вероятно, мы увидим постоянный интерес со стороны Северной Кореи к таргетингу на молодые криптовалютные бизнесы", – сказал Карлсен.

Как сообщали ранее "Комментарии", 5 бирж, на которых цифровые деньги можно приобрести за гривну.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/14/tech/north-korean-hackers-cryptocurrency/index.html
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