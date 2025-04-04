Хакеры КНДР выдают себя за украинцев: в Google сделали предупреждение

Под видом украинских специалистов хакеры из Северной Кореи устраиваются на удаленную работу в европейские компании. Таким образом, они совершают корпоративный шпионаж и занимаются похищением данных.

Хакеры в Северной Корее. Фото: Kyodo/AP

Специалисты Google Threat Intelligence Group (GTIG) представили отчет, в котором утверждают, что агенты КНДР под вымышленными личностями все активнее проникают в компании Европы. Исследователи пишут, что северокорейские хакеры выдают себя за граждан Украины, Италии, Японии и других стран, чтобы получить работу в западных компаниях через популярные онлайн-платформы, в частности Upwork, Telegram и Freelancer.

По словам экспертов GTIG, северокорейские агенты фальсифицируют резюме и рекомендации, общаются с рекрутерами от имени вымышленных лиц и налаживают связи в индустрии, чтобы получить доверие. Также они часто маскируются под украинцев, которых активно берут на работу в Европе.

Как пример, в отчете упоминается случай хакера из КНДР, "который руководил по меньшей мере 12 лицами в Европе и США". Особое внимание агенты из Северной Кореи уделяют компаниям, связанным с обороной, государственным управлением и технологиями.

"Эти проекты включали веб-разработку, разработку ботов, разработку системы управления контентом (CMS) и технологию блокчейн, свидетельствующую о широком спектре технических знаний", — говорится в отчете GTIG.

Особенно уязвимыми к шпионским действиям северокорейских хакеров остаются компании, позволяющие сотрудникам использовать собственные устройства. В отличие от корпоративных ноутбуков персональные гаджеты часто не имеют надлежащей защиты и систем мониторинга, что облегчает доступ для злоумышленников.

Эксперты выявили также активность посредников в Германии, Португалии и Великобритании, которые помогают северокорейским агентам обходить проверку личности, устраиваться на работу и получать оплату мошенническим путем.

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