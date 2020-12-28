Хакеры атаковали парламент Финляндии: кто за этим стоит

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Павел Зинченко
В понедельник власти заявили, что учетные записи электронной почты, принадлежащие некоторым финским законодателям, были скомпрометированы во время кибератаки на парламент.
ФОТО: Metro US
Ни спикер парламента, ни Национальное бюро расследований не сообщили каких-либо подробностей о том, какая информация была потеряна, если таковая была, и когда произошло нападение, за исключением того, что это было осенью.
В то время как Финляндия стала свидетелем ряда широкомасштабных атак типа "отказ в обслуживании" на государственную ИТ-инфраструктуру за последние годы, когда веб-сайты были закрыты на несколько часов, Муурман сказал, что это вызывает большую озабоченность.
Парламент заявил, что сотрудничал с NBI в расследовании нападения.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры усиленно атакуют государственные сайты. За последнее время в Украине участились случаи кибератак. Только за прошлую неделю система защиты интернет-пространства заблокировала 24 попытки проникнуть на сайт Офиса Президента Украины и Госспецсвязи. Данную информацию предоставила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Всего система киберзащиты госресурсов сообщила о 3 069 261 подозрительном событии. Сорок процентов из этого числа — попытки похищения государственной информации. Также киберпреступники пытаются получить права администратора и права пользователя сайта.
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