kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

26993.87

ETH/USD

729.33

LTC/USD

132.20

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Хакеры атаковали парламент Финляндии: кто за этим стоит
commentss НОВОСТИ Все новости

Хакеры атаковали парламент Финляндии: кто за этим стоит

Хакеры взломали электронную почту некоторых финских законодателей

сегодня, 16:22
Автор:

Павел Зинченко

В понедельник власти заявили, что учетные записи электронной почты, принадлежащие некоторым финским законодателям, были скомпрометированы во время кибератаки на парламент.

Хакеры атаковали парламент Финляндии: кто за этим стоит

ФОТО: Metro US

Ни спикер парламента, ни Национальное бюро расследований не сообщили каких-либо подробностей о том, какая информация была потеряна, если таковая была, и когда произошло нападение, за исключением того, что это было осенью.

"Это не случайность. На данном этапе существует вероятность того, что неизвестные лица смогли получить информацию посредством взлома либо в интересах иностранного государства, либо во вред Финляндии", — говорится в заявлении главного инспектора NBI Теро Муурмана.

В то время как Финляндия стала свидетелем ряда широкомасштабных атак типа "отказ в обслуживании" на государственную ИТ-инфраструктуру за последние годы, когда веб-сайты были закрыты на несколько часов, Муурман сказал, что это вызывает большую озабоченность.

"Кибернетический удар по парламенту — это серьезная атака на нашу демократию и финское общество", — сказал спикер Ану Вехвилайнен в заявлении.

Парламент заявил, что сотрудничал с NBI в расследовании нападения.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры усиленно атакуют государственные сайты. За последнее время в Украине участились случаи кибератак. Только за прошлую неделю система защиты интернет-пространства заблокировала 24 попытки проникнуть на сайт Офиса Президента Украины и Госспецсвязи. Данную информацию предоставила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Всего система киберзащиты госресурсов сообщила о 3 069 261 подозрительном событии. Сорок процентов из этого числа — попытки похищения государственной информации. Также киберпреступники пытаются получить права администратора и права пользователя сайта.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-finland-cyber-parliament/finnish-parliament-says-some-lawmakers-emails-hacked-idUSKBN2920X7
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ