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Фанат Tesla создал реплику из картона и палочек из-под мороженого: авто прошло испытание

Картонный аналог электрокара Tesla выдержал испытание бездорожьем и колдобинами

28 сентября 2020, 15:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Автор одного из последних  проектов воссоздания автомобиля Tesla из подручных материалов  построил игрушечную копию Cybertruck из картона, палочек для мороженного и зубочисток. Ролик с испытанием ручного изобретения он выожил на YouTube-канале.

Фанат Tesla создал реплику из картона и палочек из-под мороженого: авто прошло испытание

Как видно на кадрах,  радиоуправляемая картонная реплика не только в точности повторяет оригинальный электрический пикап, но и неплохо справляется с бездорожьем. Грузовая платформа картонного Кибертрака оборудована откидным задним бортом с выдвижной рампой, по которой в кузов заезжает квадроцикл, как у Tesla Cybertruck во время премьеры. При этом задняя ось пикапа может опускаться, что указывает на наличие у реплики адаптивной подвески.

Серийное производство Tesla Cybertruck стартует в конце 2021 года на новом заводе в Техасе. На рынке бронированный пикап с шестиместным салоном предложат с одним, двумя и тремя двигателями. В зависимости от версии запас хода составит от 400 до 800 км. Ценник варьируется в пределах 40-70 тысяч долларов США.

Напомним, ранее портал "Комментарии"  сообщал, что электрокар Илона Маска победил автомобиль Генри Форда в конкурсе по перетягиванию каната.



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