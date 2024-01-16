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Главная Новости HI-tech технологии Евгений Руденко: 2xEnergy объявляет о создании нового гранта для студентов, работающих над блокчейн проектами
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Евгений Руденко: 2xEnergy объявляет о создании нового гранта для студентов, работающих над блокчейн проектами

Студенты, работающие над блокчейн проектами могут получить грантовую поддержку в размере 20 000 долларов.

сегодня, 16:57
Автор:
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Slava Kot
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2xEnergy объявляет о запуске конкурса грантов для студентов, заинтересованных в разработке и исследованиях в сфере блокчейн технологий — об этом сообщается в материале РБК.

Евгений Руденко: 2xEnergy объявляет о создании нового гранта для студентов, работающих над блокчейн проектами

Директора проекта 2xEnergy Евгений Руденко

В пресс-релизе распространённом от имени директора проекта 2xEnergy Евгения Руденко говорится, что этот конкурс направлен на стимулирование и поддержку талантливой молодежи, чьи идеи и проекты способны внести значительный вклад в развитие блокчейн технологий. Студенты, увлеченные этой инновационной технологией, уже могут подавать свои заявки на участие. 

Главной целью конкурса является не только предоставление финансовой поддержки для воплощения лучшего проекта, но и обеспечение доступа к экспертам и ресурсам, необходимым для успешной реализации идеи. Победитель получит не только грантовую поддержку в размере 20 000 долларов, но и возможность вести совместную работу с ведущими специалистами 2xEnergy. 

"Будущее технологий тесно связано с развитием блокчейн и мы хотим вдохновить студентов на создание инноваций в этой области для построения общего безопасного, прозрачного и децентрализованного финансового будущего", — отметил Евгений Руденко, инициатор платформы 2xEnergy, директор Института развития блокчейн технологий.

Детальные условия конкурса можно найти на официальном сайте 2xEnergy.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/2xenergy-vidast-grant-20-000-dolariv-studentam-1705401139.html
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