Евгений Руденко: 2xEnergy объявляет о создании нового гранта для студентов, работающих над блокчейн проектами

2xEnergy объявляет о запуске конкурса грантов для студентов, заинтересованных в разработке и исследованиях в сфере блокчейн технологий — об этом сообщается в материале РБК.

Директора проекта 2xEnergy Евгений Руденко

В пресс-релизе распространённом от имени директора проекта 2xEnergy Евгения Руденко говорится, что этот конкурс направлен на стимулирование и поддержку талантливой молодежи, чьи идеи и проекты способны внести значительный вклад в развитие блокчейн технологий. Студенты, увлеченные этой инновационной технологией, уже могут подавать свои заявки на участие.

Главной целью конкурса является не только предоставление финансовой поддержки для воплощения лучшего проекта, но и обеспечение доступа к экспертам и ресурсам, необходимым для успешной реализации идеи. Победитель получит не только грантовую поддержку в размере 20 000 долларов, но и возможность вести совместную работу с ведущими специалистами 2xEnergy.

"Будущее технологий тесно связано с развитием блокчейн и мы хотим вдохновить студентов на создание инноваций в этой области для построения общего безопасного, прозрачного и децентрализованного финансового будущего", — отметил Евгений Руденко, инициатор платформы 2xEnergy, директор Института развития блокчейн технологий.

Детальные условия конкурса можно найти на официальном сайте 2xEnergy.