Это тебе не электромобили: Илон Маск расскажет о новом безумном проекте

Илон Маск заявил, что его секретная нейротехническая фирма Neuralink продемонстрирует работающее "устройство", предположительно интерфейс мозга-машины, в 18:00 по восточному времени в пятницу. Маск неоднократно говорил о своей вере в то, что устройства BMI необходимы, чтобы помогать людям идти в ногу с ИИ, дополняя наши мозги. Но на данный момент его цель намного проще: создать имплантируемое устройство, которое позволяет людям управлять телефонами или компьютерами с помощью своего разума. Об этом сообщает издание The Verge.

Маск объявил о демонстрации 28 августа еще в июле, а теперь предложил более подробную информацию о том, что будет показано. Изобретатель сообщил, что обновление будет включать в себя открытие робота второго поколения, предназначенного для присоединения Neuralink компании к мозгу. Должна произойти демонстрация нейронов, "срабатывающих в режиме реального времени", хотя не совсем ясно, что под этим подразумевается.

Даже по сравнению с другими предприятиями Маска, такими как Tesla и SpaceX, Neuralink амбициозна. Компания хочет подключиться к мозгу с помощью гибких электродов тоньше человеческого волоса, которые она называет "нитями". В современных устройствах BMI для этой работы используются жесткие электроды, которые могут вызвать повреждение. Но вставка гибких электродов - гораздо более деликатная и сложная задача, поэтому компания сосредоточила свое внимание на создании роботизированной "швейной машины" для выполнения этой работы.

Многие ученые приветствовали участие Маска в этой области из-за огромного потенциала данной технологии для помощи парализованным людям и людям с неврологическими расстройствами. Другие предупредили, что утверждения Маска о полезности этих устройств в будущем далеко не доказаны, а его сроки достижения прогресса чрезмерно оптимистичны. Neuralink заявила в прошлом году, что начнет клинические испытания к концу 2020 года, но не предоставила никаких дальнейших обновлений.

Как сообщало издание "Комментарии", рекордный рост акций Tesla делает Илона Маска все богаче.

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