Европейский Союз наложил штрафы на двух техгигантов – Apple и Meta – за нарушение новых антимонопольных правил. Сумма – 700 миллионов евро, из них 500 млн заплатит Apple, а еще 200 млн – Meta (Facebook, Instagram). Это первые штрафы по новому закону о цифровых рынках (DMA), который имеет целью ограничить власть крупных ИТ-компаний.

Иллюстрационное фото — чат GPT

Apple обвинили в том, что она не разрешала разработчикам приложений продавать товары и услуги вне своего App Store. Meta же не придерживалась требований к прозрачности своей бизнес-модели — в частности платных подписок без рекламы.



Штрафы оказались значительно ниже предыдущих санкций ЕС против техгигантов. Некоторые аналитики говорят, что это способ не раздражать Дональда Трампа, который недавно раскритиковал правила ЕС и пригрозил ответными пошлинами. Он назвал новое европейское регулирование – "торговым барьером" против США.



В Еврокомиссии подчеркивают: закон един для всех.

"Apple и Meta не соблюдали правила, поэтому получили штраф", — заявила глава антимонопольного комитета ЕС Тереза Рибера.



Apple жестко отреагировала, обвинив ЕС в дискриминации и пообещала оспорить штраф. Meta тоже заявила, что Европа вроде бы "бьет по успешному американскому бизнесу".



Несмотря на это, некоторые расследования по обеим компаниям ЕС уже закрыл — например, дело по поводу браузеров на iPhone и Facebook Marketplace.



У компаний есть 60 дней, чтобы исправить нарушения. Если этого не сделают, получат еще большие штрафы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что переговоры в Лондоне сорвались из-за нежелания Украины отдать свои территории.