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"єППО" работает: с помощью приложения удалось сбить российскую ракету "Калибр"

Приложение помогает в борьбе с российскими атаками.

сегодня, 14:51
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Автор:

Slava Kot

Украинские разработчики создали приложение "єППО" для выявления и дальнейшего сбивания вражеских ракет в воздушном пространстве Украины. 26 октября один из создателей программы Геннадий Сульдин сообщил на своей странице в Facebook, что с помощью "єППО" удалось сбить ракету типа "Калибр".

"єППО" работает: с помощью приложения удалось сбить российскую ракету "Калибр"

ПВО в Украине. Фото из открытых источников

Как уверяет Сульдин, именно сбивание российской ракеты произошло 22 октября на юге Украины. "Калибр" находился на низкой высоте и из-за характерных особенностей местности не мог быть обнаружен национальной системой ПВО.

Но бдительные украинцы заметили ракету и использовали приложение "єППО" и таким образом известили о вражеской атаке.

Украинские военные сразу получили информацию о расположении цели и без особых проблем уничтожили боевой снаряд. Кроме того, "" можно использовать и для беспилотных летательных аппаратов, в том числе и иранских дронов-камикадзе, хотя в начале разработки приложения такие идеи использования не обдумывались – тогда такой угрозы не было.

Как сообщает автор "єППО", сработало так же, как и планировалось еще в начале внедрения идеи использования приложения. Применение стало доступно для украинцев с 13 октября и его можно скачать в Play Market .

Авторы приложения просят использовать приложение "єППО" как можно больше людей, чтобы иметь возможность спасти жизнь украинцев. Особенно полезны для разработчиков данные из сельской местности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина просит больше систем против воздушной обороны и другого оружия у партнеров.

Также "Комментарии" писали, что США отправляет в Украину современные системы ПВО NASAMS.



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Источник: https://www.facebook.com/100000888606833/posts/pfbid02JCtb4SRCyJvnzAK1u74xu37kkdZDbQ2fJXJxqK3b7Df1PCJ6ppYsNhbSp7tYkUnhl/
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