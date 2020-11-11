Девушку заблокировали в Tinder за то, что она слишком красивая

21-летняя американка Луна Бенна расстроилась, когда узнала, что ее страница была удалена из сайта знакомств Tinder, потому что ее фотографии стали очень популярны и их стали использовать мошенники.



Луна Бенна | instagram.com/luna.benna

Девушка рассказала, что зарегистрировалась на сайте знакомств в 2017 году и получала много внимания от мужчин. Ей предлагали деньги на личные расходы, оплату путешествий, подарки и даже замужество, если только она согласится на встречу. Но Луна с парнями из Tinder ходила на свидания всего несколько раз.

Стоит отметить, что девушка выкладывала в сеть довольно пикантные снимки, поэтому не удивительно, что ее страница была настолько популярна.

Недавно она узнала, что сайт знакомств заблокировал ее аккаунт из-за ее "чрезмерной привлекательности", ведь мошенники стали использовать ее фотографии для собственной выгоды. Притворяясь девушкой они "разводили" парней на деньги.

Tinder не стал разбираться, где фейковый аккаунт, а где настоящий, поэтому удалил все страницы с именем Луна Бенна. К слову, американка незадолго до блокирования встретила на сайте мужчину, с которым сейчас строит отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что девушка жестко отомстила мужчине из Tinder за оскорбления.

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