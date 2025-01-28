Что такое DeepSeek и чем он опасен для украинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что должен ввести пошлины на импорт полупроводников, фармацевтической продукции и металлов, сообщают американские СМИ 28 января.

"В ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты, чтобы вернуть производство этих необходимых товаров в Соединенные Штаты", — заявил Трамп, выступая перед членами Палаты представителей от Республиканской партии на своем курорте в Майами. Трамп также пообещал ввести пошлины на сталь, алюминий и медь.

Как отмечает Bloomberg, Трамп пригрозил ввести пошлины на полупроводники через несколько часов после того, как рыночная капитализация производителя чипов Nvidia сократилась более чем на 600 миллиардов долларов на фоне запуска новой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek.

Президент США заявил республиканцам, что слышал о DeepSeek и считает прорыв китайской компании "хорошим, потому что не нужно тратить столько денег" (на создание DeepSeek потратили шесть миллионов долларов, а американские компании вложили в свои модели искусственного интеллекта миллиарды долларов).

Трамп считает, что создание искусственного интеллекта DeepSeek "должно стать тревожным сигналом" для американских компаний, которым следует сфокусироваться на конкуренции, "чтобы победить". "Ведь у нас лучшие ученые в мире, даже китайское руководство сказало мне об этом. Они сказали, что у вас самые выдающиеся ученые в мире", – заявил он.

Дональд Трамп считает, что пошлины помогут сохранить и расширить производство передовых чипов в США. По его словам, компаниям, желающим избежать пошлин, следует перенести производство в Соединенные Штаты.

Bloomberg отмечает, что заявление Трампа о пошлинах на полупроводники, фармацевтические товары и металлы наиболее подробно описывает его политику в отношении пошлин, которую он разрабатывает с момента вступления в должность. Ранее президент США заявил, что введет пошлину на товары из Канады, Мексики и Китая до конца недели, то есть не позднее 2 февраля.

Искусственный интеллект DeepSeek похож по производительности с ChatGPT от компании OpenAI, однако работает на гораздо менее производительных чипах. Приложение DeepSeek 25-26 января возглавило чарты AppStore.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что DeepSeek — отличный инструмент для сбора разведданных.

"Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически все остальное. Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, в то время как ИИ хранит эту информацию. Затем можно получать модели поведения целых обществ и дальше продумывать инструменты воздействия.

Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель", – отмечает Коваленко.