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Что произойдет с телом человека, если в него попадет танковый снаряд (ВИДЕО)

Исследователи выстрелили из нескольких видов оружия по макету тела и показали результаты своего эксперимента.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Исследователи Garand Thumb решили экспериментально проверить, что произойдет с человеком, если в него попасть снарядом из танка. Команда использовала 152-миллиметровый снаряд, которым нанесла выстрел по макете из человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на youtube-канал Garand Thumb.

Что произойдет с телом человека, если в него попадет танковый снаряд (ВИДЕО)

Что будет с человеком, если в него выстрелить из танка. Фото из открытых источников

Команда Garand Thumb наглядно продемонстрировала последствия попадания в человека 152-миллиметрового снаряда. Именно такие артиллерийские боеприпасы используются в странах бывшего СССР, в том числе ими стреляют из гаубиц и танков.


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Исследователи решили не рисковать настоящим человеческим телом, поэтому в своем эксперименте использовали манекен, изготовленный из баллистического геля и костей, максимально точно имитирующих человеческое тело.

Результаты эксперимента можно увидеть ниже. На нем Garand Thumb показывает, как три разных по размерам снаряда попадают в манекены. Последним боеприпасом является 152-миллиметровый снаряд, выстреливший из гаубицы и полностью уничтоживший макет, имитирующий человеческое тело.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне показали видео с уничтоженным "украинским" танком. Однако впоследствии оказалось, что их издала одна деталь, указывающая, что находившийся в нем танк и экипаж были российскими.

Также "Комментарии" писали, что власти Египта приняли неожиданное решение относительно акулы, убившей россиянина. Акулу-людоедку передали Институту морских наук, где ее забальзамируют и выставят в местном музее. В начале июня русский турист плавал в Красном море и стал жертвой египетской акулы. Соответствующее видео зафиксировали другие туристы, находившиеся на берегу или в лодках вблизи места инцидента.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hbrUEBNdwGY&ab_channel=GarandThumb
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