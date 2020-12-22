Четыре лучших мобильных приложения для отдыха

Google назвал лучшие программы и игры 2020 года в магазине Play Market, среди которых приложения для релаксации. Перечень лучших мобильных приложений для отдыха опубликован в Telegram-канале Минздрава Украины "Психологическая поддержка".

Фото из открытых источников

"Каким бы трудным не был 2020 год, эти программы и игры поднимали нам настроение и помогали расслабиться", — отметили в компании Google.

В перечень лучших приложений попали сразу несколько сервисов для релакса и сна:

1) Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness. Это приложение улучшает психическое состояние с помощью управляемых медитаций, дыхательных упражнений и расслабляющих звуков.

2) Sleep Theory — Sleep Tracker & Sleep Sounds. Приложение, которое помогает выработать регулярные привычки сна и улучшить его.

3) Calmaria. Сервис, который научит упражнениям для расслабления.

4) Loóna. А это приложение поможет лучше заснуть.

Напомним, психологи дали рекомендации, которые помогут уснуть и отвлечься от лишних мыслей. Ведь очень часто мы не можем уснуть. Это бывает даже тогда, когда мы очень устали физически. Виной всему — множество тревожных и навязчивых мыслей, преследующих нас. Есть несколько простых советов, которые помогут этого избежать.

Как сообщалось, в суматохе настоящего так и хочется отвлечься и расслабиться, оказавшись на некоторое время в мире игр. С эволюцией смартфонов мобильных развлечений стало все больше, именно поэтому большинство людей в любой момент может насладиться виртуальной реальностью сидя в очереди или ожидая автобус. Все люди разные, поэтому существует множество жанров развлечений на каждый вкус. Для представителей каждого жанра, вашему вниманию портал "Комментарии" предлагает несколько игр, которые помогут преодолеть безделье.

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