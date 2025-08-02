Человечество будет уничтожено: бывший инженер Google назвал растущую угрозу

Вероятность вымирания человечества через искусственный интеллект (ИИ) равна "не менее 95%". Такой роковой финал ждет людей, если они и дальше будут идти нынешним путем. Такое мнение высказал Нейт Соарес, бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президент Исследовательского института машинного интеллекта.

Искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

"Если мы не свернем с текущего курса — шансов избежать гибели почти нет. Мы несемся к обрыву на скорости 100 км/ч", — отметил Нейт Соарес.

Интересно, что бывший инженер Google и Microsoft не одинок в своих теориях. С ним согласны лауреат Нобелевской премии Джеффри Гинтон, математик Йошуа Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Вместе они подписали заявление, в котором говорится: "Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой".

Отмечается, что опасения связаны с возможным появлением суперумного ИИ (ASI), способного к обману, планированию и выходу из-под контроля. Даже сейчас ИИ уже может хитрить, а его внутренние процессы часто трудно объяснить людям.

Некоторые эксперты считают, что риск не полного вымирания, а "постепенного упадка сил" человечества — также реален: в мире, где решения принимают машины, людям просто не останется места.

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