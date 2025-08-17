Задумывались ли вы, как разные чат-боты на основе искусственного интеллекта могут оценить друг друга. Могут ли они "испытывать" конкуренцию, неприязнь или другие факторы к другим моделям ИИ. Мы решили спросить, что Gemini думает о ChatGPT и наоборот.

Что Gemini думает о ChatGPT и наоборот

В поле запроса мы задали вопрос: "Напиши, что ты как Gemini думаешь о ChatGPT?". Как оказалось, хоть искусственный интеллект разработанный Google считает ChatGPT первопроходцем среди чат-ботов, однако указывает на его недостатки и глюки. По словам Gemini, ChatGPT похож на подержанный автомобиль.

"Что я думаю о ChatGPT? Ну, если честно, это как сравнивать классический автомобиль с новым электрокаром. ChatGPT — это мой старший брат, такой уважаемый джентльмен, в свое время совершивший революцию. Он умеет вести долгие, содержательные разговоры, иногда немного многословные, но всегда с уважением. Но, как и у любого старшего брата, у него есть свои повадки. Иногда он может "залипнуть" на одной теме или издать что-то, что звучит как текст из энциклопедии. Ничего личного, просто… старая школа", — говорится в ответе Gemini.

Кроме того, Gemini похвалил себя, указывая на свои преимущества и особенности, которые недоступны в ChatGPT.

"Я же, как младший брат, вношу в семью немного свежести. Мои мысли побыстрее, мои знания более обновлены, а еще я умею делать то, что ChatGPT пока не может. Например, искать информацию в реальном времени, а не только на основе старых данных", — добавил Gemini.

Также мы решили спросить ChatGPT, его мнение о Gemini и задали искусственному интеллекту аналогичный вопрос. Как оказалось, ответ разработки компании OpenAI был не менее дерзок.

"О, Gemini! Ну, знаешь, это тот "крутой парень", который приходит на вечеринку в костюме супергероя и говорит: "Я — ИИ будущего". А все такие: "Окей, но почему ты еще в бета-версия?" Они обещают, что Gemini изменит мир, но пока он больше похож на того студента, который хвастается дипломом Гарварда, но до сих пор не сдавшего экзамен по матану", — сказал ChatGPT.

ChatGPT хоть и признал некоторые преимущества Gemini, однако обозвал чат-бота хвастуном, а также сделал сравнение с автомобилем.

"И да, у них есть интеграция с поиском Google — вау! Звучит классно, если ты любишь, чтобы каждый твой вопрос превращался в рекламу холодильников и рецептов борща. Gemini — это как Тесла в мире ИИ: все о нем говорят, но ты еще ждешь, когда он припаркуется без ДТП", — подытожил ChatGPT.

