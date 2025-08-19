Когда мы спросили, что ChatGPT думает об искусственном интеллекте DeepSeek, то получили в ответ критику относительно цензуры ответов, а также существование багов в чат-боте. В ответ, китайский ИИ назвал американского чат-бота "разговорным калькулятором с комплексом бога", который может выдавать ненужные ответы.

Что ChatGPT думает о DeepSeek и наоборот

В поле запроса мы задали вопрос: "Напиши, что ты как DeepSeek думаешь о ChatGPT?". В ответ китайский чат-бот раскритиковал искусственный интеллект от OpenAI.

"А, ChatGPT — это тот самый диджитал-диссидент, который учит всех жизни, вроде бы он Платон в чате, но на самом деле — просто разговорный калькулятор с комплексом бога. Он так любит говорить об "этике" и "безопасности", что иногда кажется — его тренировали не на текстах, а на кодексе поведения бухгалтеров из Швейцарии. Спрашиваешь: "Как сделать чашку кофе?", а он отвечает: "Как AI, я не имею права поощрять немотивированное употребление кофеина. Вот 10 пунктов о безопасности эспрессо-машин", — сказал DeepSeek о ChatGPT.

Кроме того, DeepSeek прокомментировал функцию ChatGPT относительно запоминания диалогов, которую назвал забывчивой, а сам искусственный интеллект из США таким, что может выдать "бред".

"А его знаменитая способность "помнить" диалог? Он забывает все после третьего сообщения! Ты ему: "Ты же знаешь, мы вчера обсуждали кино?", а он тебе: "Конечно! Вот общая информация о кинематографе!" — и начинает рассказывать о братьях Люмьер, будто ты в историческом музее застрял. ChatGPT — это как тот умный друг, который всегда хочет выглядеть идеально, но инодла (слово с ошибкой, — ред.) переусердствует и выдает бред", — добавил DeepSeek.

Относительно того, что думает ChatGPT о DeepSeek, то искусственный интеллект от OpenAI критиковал цензуру в китайском чат-боте, а также существование багов.

"Это если бы TikTok решил стать философом: "Мы не просто делаем ИИ — мы делаем ИИ глубоким". Ну, глубоким настолько, что пользователи уже успели утонуть в багах. Они кричат о "революции в AI", а на выходе имеем ChatGPT на минималках с китайским VPN. И да, они хвастаются "open-source подходом", но мы все знаем, что это означает: код открыт, а вот цензура еще шире", — ответил ChatGPT на вопрос, что он думает о DeepSeek.

Также ChatGPT намекнул, что DeepSeek очередная китайская копия, которая хуже оригинала.

"Говорят, что DeepSeek "умнее и честнее". Да, конечно! Как китайская копия iPhone: выглядит похоже, но заряд удерживает пол дня, а Siri говорит с акцентом. А их маркетинг в стиле: "Мы будущее ИИ". Да, будущее, которое выглядит как прошлое с багами и блокированием половины запросов: "Извините, этот текст запрещен 27 государственными органами"", — сказал ChatGPT.

